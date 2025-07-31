В одном из последних интервью жена Александра Усика рассказала, где проживают дети чемпиона. Об этом подробнее расскажет Show 24.

К слову Жена Усика показала подросшую младшую дочь после возвращения в Украину: красивые фото

Где живут дети Александра Усика?

Дочери Александра и Екатерины – старшая Елизавета и младшая Мария – живут вместе с мамой в Киеве. Тогда как сыновья супругов, Михаил и Кирилл, находятся в Испании вместе с дедушкой и бабушкой (родителями Екатерины).

Если бы мне до войны сказали, что я буду так жить и что так рано мои мальчики уедут от меня, я бы никогда не поверила,

– делилась Екатерина Усик.



Екатерина Усик с сыновьями / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Екатерина Усик объясняла, что первые полтора года они все время хотели забрать сыновей снова в Украину. Однако впоследствии женщина забеременела в четвертый раз.

"Саня тоже очень страдал, потому что семья должна быть вместе. Как вместе? Я здесь одна. Так, у меня есть няня с 10 до 20, а потом ночью я сама. Мне не хватает одной ресурса", – отмечала жена боксера.

Кроме того, Екатерина не хотела бы, чтобы в Украину возвращались ее родители и снова слышали тревогу и взрывы. Поэтому сейчас семья живет на две страны.



Екатерина Усик с дочерью/ Фото из инстаграма Екатерины Усик

Почему Екатерина с дочерьми не едет в Испанию?

Жена Александра Усика призналась, что до войны не представляла, насколько для нее важна Украина. Поэтому она не хочет покидать родную страну. Так же "стала в позу" и старшая дочь – она тоже не хочет переезжать в Испанию, потому что в Украине у нее друзья, школа, спорт и хобби.



Александр Усик с дочерью / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Как часто они видятся?

На расстоянии семью спасают видеозвонки. Но этого бывает недостаточно. Поэтому каждые полтора месяца Екатерина едет в Испанию, где навещает родителей и сыновей.



Екатерина Усик с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Заметим, после победы в реванше с Дюбуа, Александр Усик отправился в долгожданный отпуск. Семья провела время в Испании: они гуляли по улочкам городов, плавали в бассейне и наслаждались семейным отдыхом после длительной разлуки.