Последняя надежда для Белоуса: режиссер получил шанс выйти из-под стражи

В столице состоялось очередное судебное заседание по громкому делу бывшего руководителя "Молодого театра" Андрея Белоуса, которого обвиняют в домогательствах. Режиссеру продлили срок пребывания под стражей, однако впервые предоставили возможность выйти под многомиллионный залог.

Шевченковский районный суд Киева принял решение оставить обвиняемого в СИЗО еще на два месяца. При этом судьи установили альтернативную меру пресечения в виде залога, сумма которого составляет 4 992 000 гривен.

Как сообщили представители адвокатского объединения, защищающего интересы деятеля искусств, такие средства являются непосильными для его семьи. Впрочем, юристы считают это прорывом, ведь после почти десяти месяцев за решеткой у режиссера появилась надежда на освобождение.

Однако сам факт предоставления такой возможности свидетельствует о том, что суд прислушался к стороне защиты и спустя почти 10 месяцев пребывания Белоуса А.Ф. под стражей дал ему надежду выйти из-под стражи,

– заявили они.

Само заседание началось с существенной задержкой из-за проблем с конвоированием фигуранта. В итоге судьи успели лишь рассмотреть ходатайства обеих сторон, так и не перейдя к изучению самих доказательств. Сами потерпевшие в зал суда не явились, делегировав свои права адвокатам.

Андрей Белоус / фото ТСН

Защита Белоуса также заявила, что во время рассмотрения дела прокурор сообщил об уничтожении материалов негласных следственных действий. Адвокаты убеждены, что эти данные могли бы доказать невиновность экс-руководителя театра, а их исчезновение расценивают как прямое препятствование правосудию.

Со своей стороны прокурор Мария Вдовиченко подчеркнула уникальность этого прецедента для правовой системы страны.

Это первый в истории Украины случай о харассменте, который дошел до реального расследования и предъявления подозрения,

– отметила она.

Андрей Белоус / фото "Следствие Инфо"

Напомним, что правоохранительные органы инкриминируют Андрею Белоусу систематические домогательства. Следствие утверждает, что начиная с 2017 года режиссер пользовался своим влиятельным положением в театральной сфере и должностью преподавателя, чтобы принуждать студенток к интимным отношениям против их воли.

Ранее адвокаты сообщали, что Андрей Белоус в СИЗО сильно похудел и даже пишет автобиографическую книгу.

