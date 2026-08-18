Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення залишити обвинуваченого в СІЗО ще на два місяці. Водночас служителі Феміди встановили альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, сума якої становить 4 992 000 гривень.

Як повідомили представники адвокатського об'єднання, яке захищає інтереси діяча мистецтв, такі кошти є непідйомними для його родини. Втім, юристи вважають це зрушенням, адже після майже десяти місяців за ґратами у режисера з'явилася надія на звільнення.

Однак, сам факт надання такої можливості є свідченням того, що суд почув сторону захисту і через майже 10 місяців перебування Білоуса А.Ф. під вартою дав останньому надію з під варти вийти,

– заявили вони.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Саме засідання розпочалося із суттєвою затримкою через проблеми з конвоюванням фігуранта. У підсумку судді встигли лише розглянути клопотання обох сторін, так і не перейшовши до вивчення самих доказів. Самі потерпілі до зали суду не з'явилися, делегувавши свої права адвокаткам.

Андрій Білоус / фото ТСН

Захист Білоуса також заявив, що під час розгляду справи прокурор повідомив про знищення матеріалів негласних слідчих дій. Адвокати переконані, що ці дані могли б довести невинуватість ексочільника театру, а їхнє зникнення розцінюють як пряме перешкоджання правосуддю.

Зі свого боку прокурорка Марія Вдовиченко наголосила на унікальності цього прецеденту для правової системи країни.

Це перша в історії України історія про харасмент, яка дійшла до реального розслідування та повідомлення про підозру,

– зазначила вона.

Андрій Білоус / фото Слідство Інфо

Нагадаємо, що правоохоронці інкримінують Андрію Білоусу систематичне домагання. Слідство стверджує, що починаючи з 2017 року, режисер користувався своїм впливовим статусом у театральній сфері та посадою викладача, аби примушувати студенток до інтимних стосунків проти їхньої волі.

Раніше адвокати повідомляли, що Андрій Білоус у СІЗО сильно схуд та навіть пише автобіографічну книгу.

