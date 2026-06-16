Юрист поділився подробицями в програмі "ЖВЛ", яка вийшла на ютуб-каналі "Сніданку з 1+1".

Не пропустіть Сина кронпринцеси Норвегії засудили до 4 років ув'язнення за зґвалтування

Андрій Білоус перебуває в СІЗО близько 8 місяців. Досудове розслідування вже завершилося, зараз тривають суди. Адвокат режисера Володимир Клочков розповів, що не може розкривати всі деталі справи.

Як тільки ми зайшли захищати Андрія Федоровича, одразу пішли й прокляття в наш бік, і ототожнення адвоката з клієнтом. Це проблематика менталітету громадян України,

– сказав він.

Днями Білоус повідомив у фейсбуці, що у в'язниці пише автобіографічну книгу-розслідування з робочою назвою "Закляклі". За словами його адвоката, режисер знайшов людей, які готові її профінансувати.

Психологічно-моральний стан в Андрія Федоровича тяжкий, у зв'язку з тим, що під час досудового розслідування він узагалі не бачив правосуддя, щоб суд чув і його, і його захисників,

– розповів Клочков.

Юрист додав, що фізичний стан Білоуса кращий, проте він схуд приблизно вдвічі. Володимир каже, що його підзахисний має проблеми зі здоров'ям, але не розкрив, які саме.

Є проблематика у зв'язку зі складністю харчування Андрія Федоровича. Він є вегетаріанцем. Але перебування в слідчому ізоляторі не дозволяє людині харчуватися так, як він звик. Тому дуже мало є того, що він може вживати,

– пояснив адвокат.

Сторінку у фейсбуці Білоусу допомагають вести близькі, оскільки він не має такої можливості у СІЗО.

Скандал з Андрієм Білоусом: головне

У січні 2025 року Андрія Білоуса звинуватили в сексуальних домаганнях. Ще тоді він був викладачем КНУТКіТ імені Івана Карпенка-Карого та керівником Молодого театру.

Першою про домагання з боку режисера заявила 23-річна Софія Сапожнік (спершу анонімно), яка є колишньою студенткою театрального університету. Вона навчалась у майстерні Білоуса. За словами дівчини, він надсилав їй повідомлення інтимного характеру, зокрема фотографії.

Білоус звинувачення у насильстві заперечував. Чоловіка також підозрюють у зґвалтуванні. В Офісі генерального прокурора повідомляли, що здійснював систематичне сексуальне насильство щодо студенток з 2017 року.