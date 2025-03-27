Так давно хотел это сказать, – блогер "Галицкая Дева" признался, находится ли в отношениях

Блогер Андрей Черепущак, известный под псевдонимом Галицкая Дева, поделился подробностями своей личной жизни. Период развития его карьеры и популярности совпал с завершением отношений, которые длились более пяти лет.

В интервью, которое вышло недавно, Черепущак признался, что сейчас он – холостяк. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Разговор".

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Личного сейчас у меня нет. Я – холостяк! Так давно хотел это сказать. У меня был период, когда все происходило на волнах: неделю – "да", две недели – "нет". А сейчас вообще ничего нет, поэтому спокойно говорю, что холостяк. Где-то уже больше чем полгода я в этом статусе. И мне нравится!,

– поделился Андрей Черепущак.

Отметим! Сегодня, 27 марта, в 20:00 на Новом канале состоится премьера квиз-шоу "Город и село", где Андрей Черепущак стал ведущим вместе с Екатериной Олос. А 31 марта стартует реалити "Мамо, ваш выход!", которое он также будет вести.

Андрей Черепущак на шоу "Город и село" / Фото Новый канал

Андрей Черепущак о личной жизни

Блогер отметил, что даже не ходит на свидания. Сейчас ему никто не пишет и ничего не предлагает, а в инстаграме только присылают "огоньки" и комплименты.

Когда прихожу домой, то всегда сам с собакой. И все моменты – как радостные, так и грустные, проживаю сам. Это меня очень угнетает. Лежу и думаю: "Я бы сейчас рассказал, как происходит это, или выслушал, как сделать вот там". Конечно, есть друзья, с которыми могу поделиться. Но любимого человека нет,

– признался блогер.

Черепущак думает, что рожден быть одиноким. Он признался, что такие мысли были даже во время отношений. Однако зарекаться не хочет, ведь говорит, что "через месяц все может измениться". В то же время блогер добавил, что не будет делиться подробностями своей личной жизни публично, как и было всегда.

Напомним, ранее Андрей Черепущак признался, обиделась ли на него Маша Ефросинина из-за шутки на Национальном отборе на Евровидение-2025: тогда блогер обратился к ней "моя пис*ся".