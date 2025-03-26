Андрей Данилко вспомнил личную встречу с Тото Кутуньо: чем Сердючка покорила певца

Андрей Данилко впервые за долгое время появился в публичном пространстве. Он рассказал об украинской комедии, первых выступлениях и личной встрече с Тото Кутуньо

Андрей Данилко рассказал, что был лично знаком с Тото Кутуньо. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Василия Байдака.

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Данилко вспомнил, что Тото Кутуньо готовил ему кофе в студии. Но он сразу заметил, что итальянец отнесся к нему скептически.

Он ко мне как-то так отнесся... Типа, здесь чувак переодетый. Ну, я не знаю, что он подумал. А что мог подумать? Спортивные штаны, роза. А к Инне, наоборот, дружелюбно,

– рассказал Андрей Данилко.



Верка Сердючка и Тото Кутуньо / Скриншот из видео

Артист признался, что Кутуньо был его кумиром. Поэтому решил покорить любимого певца и спел его малоизвестные песни, среди которых "'Na parola".

"Все знают Lasciatemi Cantare, а я спою ему то, что никто не знает. Даже то, что он написал и забыл. Его парализовало. Типа, откуда он это знает? И он в меня влюбляется. К Инне уже пропал интерес. У меня такая гордость была", – поделился Данилко.

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Что известно о Тото Кутуньо

Тото Кутуньо – известный итальянский певец, победитель Евровидения-1990, исполнитель хита Lasciatemi Cantare.

Артист был очень популярен в Советском Союзе. В 2010 году он приехал с концертом в Украину. Впрочем, Тото Кутуньо попал в список звезд, которые поздравили Путина с днем рождения в 2015 году. Поэтому СБУ просили ограничить ему въезд в Украину.

22 августа 2023 года стало известно о смерти Тото Кутуньо.