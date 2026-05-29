Первый ушел, – Андрей Джеджула показался с сыном-выпускником на последнем звонке

Во многих школах Украины сегодня звучит последний звонок. Украинские звезды делятся фотографиями с детьми, которые завершили еще один год обучения.

Украинский телеведущий Андрей Джеджула также побывал на празднике последнего звонка, ведь его сын – выпускник. Джеджула поделился фото на своей странице в инстаграме.

Сын Андрея Джеджулы и Санты Димопулос – Даниэль – закончил обучение в школе. На последний звонок он надел белую рубашку, черные брюки, галстук и ленту с надписью – "Выпускник 2026".

Ведущий рассказал, что впереди Даниэля ждет национальный мультипредметный тест (НМТ), к которому он упорно готовился целый год.

Первый пошел! Первый собственный выпускник! Последний звонок... Главное – желание Дени хорошо подготовиться и сделать максимум возможного для хорошего результата! Сын, ты классный!

– написал Андрей Джеджула.



Андрей Джеджула с сыном / Фото из инстаграма Андрея Джеджулы

Почему сын Андрея Джеджулы живет в Украине?

Даниэль Джеджула родился в 2008 году. Через два года его родители, Санта Димопулос и Андрей Джеджула, разошлись. Когда певица уехала из Украины в начале полномасштабной войны, с ней уехал и старший сын.

Однако Даниэль часто приезжал к отцу в Украину. А в 2024 году окончательно решил вернуться в Киев и жить с папой.

Санта Димопулос рассказывала, что хотела бы, чтобы в дальнейшем Даниэль выбрал обучение в Европе. Она была готова помогать и оплачивать жизнь за рубежом. Однако, судя по словам певицы, парень не планирует выезжать за границу.