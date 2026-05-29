Український телеведучий Андрій Джеджула також побував на святі останнього дзвоника, адже його син – випускник. Джеджула поділився фото на своїй сторінці в інстаграмі.

Син Андрія Джеджули та Санти Дімопулос – Даніель – закінчив навчання у школі. На останній дзвоник він одягнув білу сорочку, чорні штани, краватку й стрічку з написом – "Випускник 2026".

Ведучий розповів, що попереду на Даніеля чекає національний мультипредметний тест (НМТ), до якого він наполегливо готувався цілий рік.

Перший пішов! Перший власний випускник! Останній дзвінок… Головне – бажання Дені гарно підготуватися та зробити максимум можливого для гарного результату! Сину, ти класний!
– написав Андрій Джеджула.


Андрій Джеджула з сином / Фото з інстаграму Андрія Джеджули

Чому син Андрія Джеджули живе в Україні?

Даніель Джеджула народився у 2008 році. Через два роки його батьки, Санта Дімопулос та Андрій Джеджула, розійшлися. Коли співачка виїхала з України на початку повномасштабної війни, з нею поїхав і старший син.

Однак Даніель часто приїздив до батька в Україну. А в 2024 році остаточно вирішив повернутися до Києва і жити з татом.

Санта Дімопулос розповідала, що хотіла б, аби надалі Даніель обрав навчання в Європі. Вона була готова допомагати та оплачувати життя за кордоном. Однак, судячи зі слів співачки, хлопець не планує виїжджати за кордон.