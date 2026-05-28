Фронтмен гурту "ТІК" поділився фото зі свята останнього дзвоника. Він опублікував сімейну світлину на своїй сторінці в інстаграмі.

Віктор Бронюк разом з дружиною та донькою-випускницею позували на тлі фотозони. На останній дзвоник 17-річна Єва обрала чорну сукню максі з блискітками та довгим вирізом. Частину волосся вона зібрала позаду, а решту розпустила й вклала локонами. Образ завершували чорні туфлі.

Музикант разом з дружиною натомість обрали світлий одяг. Віктор Бронюк у підписі до фото поділився, що пишається донькою, і привітав її з важливим днем.

Останній дзвоник нашої випускниці. 11 класів школи позаду, попереду – нові вершини! Вітаємо з успішним закінченням школи, наша красуне! Єво, любимо і пишаємося тобою!

– написав Віктор Бронюк.



Віктор Бронюк з дружиною і донькою / Фото з інстаграму Віктора Бронюка

Скільки дітей у Віктора Бронюка?

Віктор Бронюк перебуває у шлюбі з дружиною Тетяною. Подружжя виховує двох дітей - 17-річну доньку Єву та 15-річного сина Данила.

Єва завершила навчання у приватному навчальному закладі "ХАБ Скул" у Вінниці. Минулого року зірковий батько розповідав, що у доньки є багато зацікавлень, тому на той час у неї не було конкретного вибору щодо майбутньої професії.

Данило наразі теж навчається у Вінниці, в Подільському науково-технічному ліцеї для обдарованої молоді з ІТ-напрямком.