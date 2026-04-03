Скандал вокруг "Бумбокса": Хлывнюк ответил на обвинения саундпродюсера в невыплатах
- Андрей Хлывнюк отрицает обвинения в невыплатах авторских вознаграждений, отметив, что все финансовые операции были проведены корректно и официально.
- Олег Аджикаев утверждает, что не получал надлежащего авторского вознаграждения за песни из альбома "Тайный код: Рубикон", что повлекло исчезновение некоторых треков с музыкальных платформ.
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отреагировал на обвинения саундпродюсера и соавтора песен Олега Аджикаева о якобы невыплате авторских вознаграждений.
Этой ситуации артист посвятил отдельную публикацию в фейсбуке.
Не пропустите Пойдет войной на Путина, – Василенко раскрыла тайные планы Моргенштерна возглавить Украину и Россию
Хлывнюк отрицает нарушения и отметил, что все расчеты были проведены корректно. По его словам, коллега получал оплату как за выполненную работу, так и авторские выплаты в соответствии с действующим законодательством. Музыкант также подчеркнул, что все финансовые операции осуществлялись официально, поэтому их можно проверить.
"Добродетель", желающий, так называемой справедливости, получил за свою работу средства и получал авторское вознаграждение в рамках законодательства, как соавтор музыки в указанном произведении. Оказалось мало, что же, будет собирать теперь свою долю самостоятельно. Хорошо, что сборы и выплаты можно легко проверить, ведь они давным-давно вышли в безналичный способ оплаты,
– написал артист.
Кроме того, фронтмен "Бумбокса" возмутился, поскольку такие обвинения вредят репутации группы. "Бросать тень на честное имя группы и называть меня мошенником – это просто смешно. Желаю здоровья", – добавил Андрей Хлывнюк.
Лидер "Бумбокса" ответил на упреки в мошенничестве от саундпродюсера / Скриншот из фейсбука
Что этому предшествовало?
- Ранее поклонники заметили, что с музыкальных платформ исчезли некоторые песни "Бумбокса". Речь идет, о части треков из альбома "Тайный код: Рубикон", а также композицию "Бездна", записанную вместе с Тиной Кароль.
- Впоследствии Олег Аджикаев объяснил, что причиной стал спор об авторских правах. Он заявил, что как соавтор большинства песен альбома не получал надлежащей отчетности и выплат за использование произведений. По словам продюсера, выплаты, которые поступали, касались только смежных прав (как исполнителю), а не авторского вознаграждения. Об этом он писал на своей странице в Threads.