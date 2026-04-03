Скандал вокруг "Бумбокса": Хлывнюк ответил на обвинения саундпродюсера в невыплатах

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отреагировал на обвинения саундпродюсера и соавтора песен Олега Аджикаева о якобы невыплате авторских вознаграждений.

Этой ситуации артист посвятил отдельную публикацию в фейсбуке.

Хлывнюк отрицает нарушения и отметил, что все расчеты были проведены корректно. По его словам, коллега получал оплату как за выполненную работу, так и авторские выплаты в соответствии с действующим законодательством. Музыкант также подчеркнул, что все финансовые операции осуществлялись официально, поэтому их можно проверить.

"Добродетель", желающий, так называемой справедливости, получил за свою работу средства и получал авторское вознаграждение в рамках законодательства, как соавтор музыки в указанном произведении. Оказалось мало, что же, будет собирать теперь свою долю самостоятельно. Хорошо, что сборы и выплаты можно легко проверить, ведь они давным-давно вышли в безналичный способ оплаты,

– написал артист.

Кроме того, фронтмен "Бумбокса" возмутился, поскольку такие обвинения вредят репутации группы. "Бросать тень на честное имя группы и называть меня мошенником – это просто смешно. Желаю здоровья", – добавил Андрей Хлывнюк.



Лидер "Бумбокса" ответил на упреки в мошенничестве от саундпродюсера / Скриншот из фейсбука

Что этому предшествовало?