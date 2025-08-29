Андрей Шабанов был одним из популярных ведущих нашей страны. Он вел немало развлекательных программ, что и принесло ему славу и узнаваемость.

Прежде чем прийти к популярности, Андрей рос в обычной одесской семье. Парень учился в музыкальной школе, играл баскетбол, в подростковом возрасте изучал актерское мастерство, и даже играл эпизодические роли в кино. После этого поступил в Одесский государственный экономический университет на специальность "банковское дело". Как Шабанов развивал медийную карьеру, что известно о личной жизни и где он сейчас, читайте на Show24.

Не пропустите Как люди в тиктоке становятся популярнее тех, кто выступает на сцене, или играет в кино

Как Андрей Шабанов стал популярным?

В студенческие годы Андрей был активным участником КВН, впоследствии устроился работать диджеем, что помогло ему завести полезные знакомства. Уже в 1994 году Шабанов впервые вышел в прямой эфир на "Просто Ради.О". За годы работы ведущий создал немало интересных программ, а через пять лет получил предложение стать программным директором.

В начале 2000-х годов уехал в Америку, где стал студентом Ohio & Illinois Center for Broadcasting. Но в 2005 году вернулся в Украину, ведь получил очередное предложение от директора "Просто Ради.О". Шабанов стал генеральным директором, а популярность радиостанции начала расти.

В 2011 году Андрей получил звонок от "Нового канала", где ему предложили стать телеведущим популярной программы "Подъем". После звонка прошло две недели и Шабанов вышел в свой первый телеэфир.

Андрей Шабанов в программе "Подъем" / Фото из Википедии

Через год медийщик стал ведущим программы "Пираньи", где рассказывал о скандалах, интригах и последних новостях шоу-бизнеса. Впоследствии появилось шоу "Абзац!", а Андрей получал еще больше работы на телевидении. К примеру, был ведущим постшоу программы "Тайный агент", представил публике авторский проект "Стенд-Ап Шоу" и тому подобное.

Сложилась ли личная жизнь ведущего?

Андрей женат на Валерии Бородиной. У супругов есть общая дочь Мария.

Андрей Шабанов с женой / Фото из инстаграма звезды

Также известно, что у шоумена есть старший сын Роберт, который живет за границей с матерью. Совместно супруги также воспитывают дочь от предыдущего брака Валерии.

Андрей Шабанов с семьей / Фото из соцсетей

Где сейчас и чем занимается Андрей Шабанов?

Уже длительное время мужчина не появляется на телеэкранах зрителей. Когда началась большая война, Андрей создал организацию, чтобы помогать ВСУ и простым людям. Все время он посвящал волонтерству.

Сегодня Шабанов посвящает время собственному бизнесу. На странице в инстаграме у него есть список компаний, которыми он занимается. К примеру, одним из собственных дел стало создание музыкального сервиса лицензионной фоновой музыки для малого и среднего бизнеса "ПОЛНЫЙ ДОСТУП/FULL ACCESS".

Чем сегодня занимается Андрей Шабанов / Скриншот из инстаграма

Отметим, что бывший телеведущий живет и работает в Украине. В соцсетях не слишком активен, однако время от времени напоминает о себе публике.

Ранее мы рассказывали, где сейчас участники группы "Авиатор" и как сложилась их жизнь.