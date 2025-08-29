Андрій Шабанов був одним із популярних ведучих нашої країни. Він вів чимало розважальних програм, що і принесло йому славу та впізнаваність.

Перш ніж прийти до популярності, Андрій ріс у звичайній одеській родині. Хлопець навчався у музичній школі, грав баскетбол, у підлітковому віці вивчав акторську майстерність, та навіть грав епізодичні ролі у кіно. Після цього вступив в Одеський державний економічний університет на спеціальність "банківська справа". Як Шабанов розвивав медійну кар'єру, що відомо про особисте життя та де він зараз, читайте на Show24.

Як Андрій Шабанов став популярним?

У студентські роки Андрій був активним учасником КВК, згодом влаштувався працювати діджеєм, що допомогло йому завести корисні знайомства. Вже у 1994 році Шабанов вперше вийшов у прямий етер на "Просто Раді.О". За роки роботи ведучий створив чимало цікавих програм, а за п'ять років отримав пропозицію стати програмним директором.

На початку 2000-х років поїхав до Америки, де став студентом Ohio&Illinois Center for Broadcasting. Та у 2005 році повернувся до України, адже отримав чергову пропозицію від директора "Просто Раді.О". Шабанов став генеральним директором, а популярність радіостанції почала зростати.

У 2011 році Андрій отримав дзвінок від "Нового каналу", де йому запропонували стати телеведучим популярної програми "Підйом". Після дзвінка пройшло два тижні й Шабанов вийшов у свій перший телеефір.

Андрій Шабанов у програмі "Підйом" / Фото з Вікіпедії

Через рік медійник став ведучим програми "Піраньї", де розповідав про скандали, інтриги та останні новини шоубізнесу. Згодом з'явилось шоу "Абзац!", а Андрій отримував ще більше роботи на телебаченні. До прикладу, був ведучим постшоу програми "Таємний агент", представив публіці авторський проєкт "Стенд-Ап Шоу" тощо.

Чи склалось особисте життя ведучого?

Андрій одружений з Валерією Бородіною. У подружжя є спільна донька Марія.

Андрій Шабанов з дружиною / Фото з інстаграму зірки

Також відомо, що у шоумена є старший син Роберт, який живе за кордоном із матір'ю. Спільно подружжя також виховує доньку від попереднього шлюбу Валерії.

Андрій Шабанов із родиною / Фото з соцмереж

Де зараз і чим займається Андрій Шабанов?

Уже тривалий час чоловік не з'являється на телеекранах глядачів. Коли розпочалась велика війна, Андрій створив організацію, щоб допомагати ЗСУ та простим людям. Увесь час він присвячував волонтерству.

Сьогодні Шабанов присвячує час власному бізнесу. На сторінці в інстаграмі у нього є список компаній, якими він займається. До прикладу, однією із власних справ стало створення музичного сервісу ліцензійної фонової музики для малого та середнього бізнесу "ПОВНИЙ ДОСТУП/FULL ACCESS".

Чим сьогодні займається Андрій Шабанов / Скриншот з інстаграму

Зазначимо, що колишній телеведучий живе та працює в Україні. У соцмережах не надто активний, однак час від часу нагадує про себе публіці.

