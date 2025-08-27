Ігор Воєвуцький та Дмитро Тодорюк познайомились на проєкті "Шанс". Тоді хлопці прийшли до Юрія Нікітіна, який був саундпродюсером цього проєкту, і запропонували створити гурт. Продюсер погодився і вже у 2005 році у Києві було створено "Авіатор". Тоді до чоловіків доєднався Андрій Сторож, і утворилось тріо. Яким був шлях гурту, як склалось життя кожного з учасників і де вони зараз, читайте у матеріалі Show24.

Може зацікавити Де зараз Лідія Таран, яка покинула Україну та розлучилась з Андрієм Доманським

Гурт "Авіатор" – як це було?

У травні 2005 року колектив випустив дебютний альбом "В эфире", а за тиждень від дати релізу було продано понад 50 тисяч примірників. Пісня "Возвращайся" стала хітом на довгі роки. Два роки тому чоловіки переклали трек на українську мову.

"Авіатор" – "Повертайся": слухайте пісню онлайн

Назву для гурту придумав Андрій, адже кожен з учасників свого часу мав відношення до авіації. До прикладу, Ігор з дитячих років колекціонував моделі літаків, Дмитро захоплювався стрибками з парашутом, а Андрій дуже любив фільм "Авіатор".

Кожен наступний рік був успішним для тріо. Вони отримували солідні нагороди, співпрацювали з відомими артистами, а у 2012 році перестали співпрацювати з Нікітіним.

Нещодавно ми писали, де зараз живе Юрій Нікітін, який вдруге розлучається з Ольгою Горбачовою.

Тоді колектив створив власний лейбл – "Авіатор Мюзік". Цікавий факт, що це тріо стало першим в Україні, хто відіграв концерт на борту літака на висоті 10 000 метрів.

Та у 2018 році у гурті відбулись кардинальні зміни. Ігор Воєвуцький покинув "Авіатор" і пішов у вільне плавання. З того моменту тріо перетворилось на дует.

Де зараз Ігор Воєвуцький?

В одному з інтерв'ю артист розповідав, що рішення піти з колективу не було для нього спонтанним.

Я був виконувачем обов'язків менеджера і постійно про це думав, як змінюватися, в який бік дивитися. Я цим жив, постійно думав, що чогось не вистачає. Одного разу до мене прийшло усвідомлення, що кардинальна зміна, яка повинна шокувати всіх: це якщо я піду з групи, а замість мене взяти солістку,

– поділився Ігор.

Та іншим учасникам ця ідея не сподобалась. Після цього стосунки між чоловіками зіпсувались. Воєвуцький знайшов собі новий колектив, а часи пандемії та повномасштабна війна змінили погляди на життя.

Ігор Воєвуцький / Фото з інстаграму

Коли розпочалась велика війна, чоловік відправив до Польщі свою вагітну дружину з донькою-підлітком, а сам пішов до військкомату. Сьогодні родина музиканта проживає в Україні, а він продовжує займатись творчістю і виконувати військовий обов'язок.

Пісня із героїко-патріотичного фільму "Коло ФрАнка" – "Спи": дивіться відео онлайн

Час від часу Ігор ділиться у соцмережах кадрами у військовій формі, а також часто публікує актуальні збори для різних підрозділів.

Де зараз Дмитро Тодорюк?

Сьогодні музикант намагається поєднувати музичну кар'єру з режисурою у Театрі опери та балету для дітей і юнацтва. Понад рік працює художнім керівником Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України, а також пробує себе у виробництві фільмів.

Я як дебютант знімаю документальний фільм про дітей війни. Знімання відбувається в Харкові, Золочеві, Полтаві. Думаю, що до кінця літа ми його вже змонтуємо. Орієнтуємося на Netflix як на одну з платформ, тому що українське кіно мають бачити,

– розповідав Дмитро.

Дмитро Тодорюк / Фото з інстаграму

Нещодавно артист зізнався, що свого часу мало не зрадив свою дружину. Він почав листуватись з іншою жінкою, а про це дізналась обраниця Тодорюка.

Це життєве випробування. З одного боку ти заспокоюєш себе, що це життя, а з іншого боку ти запитуєш себе: "Навіщо це треба було робити?" У мене не було прямо такої зради. Я став на шлях до цього, скажімо так. То не був роман,

– зазначив виконавець.

Дмитро Тодорюк з дружиною / Фото з інстаграму співака

Сьогодні подружжя виховує двох доньок: старшій 12 років, а молодшій восени виповниться три. Відомо, що Ольга працює в IT-сфері та паралельно пробує розвивати власний бізнес, пов'язаний із вином.

Сам Дмитро зізнався, що двічі серйозно замислювався над розлученням, зокрема через фінансові труднощі, адже йому здавалося, що він не справляється з усіма проблемами, які звалилися на його плечі.

Де зараз Андрій Сторож?

Артист продовжує музичну кар'єру у складі гурту "Авіатор". Андрій реалізував себе як продюсер.

У нас чотири артисти. Це, звісно ж, "Авіатор", окрема одиниця від гурту – Діма Тодорюк, чарівна дівчина Квітка Гаєвська і наша тінейджер Варя Вінокурова. Це такий розліт по жанрах, стилістиках і вікових категоріях,

– розповідав Сторож.

Андрій Сторож / Фото з соцмереж

На честь 20-річчя гурту виконавці переклали на українську мову один зі своїх хітів – "За високими березами".

"Авіатор" – "За високими березами": слухайте пісню онлайн

Коли Андрій навчався у виші, то його зрадила кохана дівчина, не витримавши стосунків на відстані. З того часу й сам артист почав зраджувати своїм обраницям.

Взагалі в мене був один випадок, коли в мене дуже були погані стосунки й у нас не було інтиму два місяці і я кажу їй: "Я піду зраджу". Вона каже: "Ну, ти що. У мене проблеми. Голова болить". Не було кохання, не відчувалось взагалі. Я тоді міг піти зрадити,

– відверто поділився виконавець.

Як бачимо, кожен з артистів має свій шлях у житті. Та хоч деякі їхні дороги розійшлись, усі вони зробили неймовірний вклад у гурт "Авіатор", який має особливу історію та таке ж значення для українців.