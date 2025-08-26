Дмитро в новому інтерв'ю пояснив, як це сталося і розповів про стосунки з дружиною сьогодні. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Цікаво Колумбійці заспівали гімн УНР на День Незалежності: відео, яке розірвало соцмережі

Музикант поділився, що почав листуватися з іншою жінкою, і це помітила дружина. Хоча справа не дійшла далі переписок, для Ольги це стало тяжким ударом.

Це життєве випробування. З одного боку ти заспокоюєш себе, що це життя, а з іншого боку ти запитуєш себе: "Навіщо це треба було робити?" У мене не було прямо такої зради. Я став на шлях до цього, скажімо так. То не був роман,

– зазначив виконавець.

Він додав, що причиною була рутина в стосунках, але після вони з дружиною змогли все подолати, бо "почуття виявилися сильнішими, ніж цей біль".

Інтерв'ю з учасниками гурту "Авіатор": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Дмитра Тодорюка з дружиною?

Знайомство майбутнього подружжя відбулося, коли обом було по 18. Вони зустрілися на святкуванні дня народження однокурсниці співака. Тоді Ольга ще мала хлопця, але згодом розірвала ті стосунки.

Пропозицію руки та серця Дмитро зробив просто на вулиці – під час прогулянки після вечірки він зупинився біля кафе й дістав каблучку. У 25 років пара офіційно одружилася.



Дмитро Тодорюк з дружиною / Фото з інстаграму співака