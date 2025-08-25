Відео з виступом музикантів швидко стало вірусним у соцмережах. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Los Yankovers.
До теми До сліз і мурашок по шкірі: хор "Гомін" вразив виконанням гімну України
Так, колумбійський гурт і львівський хор "Західний вітер" виступили на площі Ринок у Львові. Після співу соліст Los Yankovers подякував українцям за теплий прийом і зазначив, що музиканти розповідають про Україну по всій Європі та навіть у себе вдома.
Відео з виконанням гімну УНР на День Незалежності менше ніж за 24 години ролик переглянули понад 159 тисяч разів. Тисячі людей його вподобали, а сотні написали коментарі, де висловили захоплення та вдячність музикантам.
- "Які ви всі молодці";
- "Дуже зворушливе, душевне, патріотичне виконання гімну УНР";
- "Неперевершено. Доземний уклін, щира подяка";
- "Надзвичайно";
- "Дуже щиро, душевно".
Коментарі під відео виступу гурту Los Yankovers разом із львівським хором "Західний вітер" / Скриншоти з фейсбуку
Що відомо про Los Yankovers?
- Гурт близько семи років тому заснував Янко Богдан Пеньяфорт Лобунець – колумбієць з українським корінням. Його мама Наталія, українка за походженням, передала йому любов до музики ще з дитинства.
- Янко співає та грає на різних інструментах – від флейти й фортепіано до бандури та гармошки.
- У складі Los Yankovers – сам Янко, колумбійці Ніколас і Хуан та віолончелістка Ісамар із Венесуели.
- Спершу музиканти виступали просто на вулицях Боготи, а нині дають концерти у країнах Європи та в Україні.
- Попри те, що більшість учасників не мають українського коріння, їх об'єднує щира любов до української музики та культури.