Відео з виступом музикантів швидко стало вірусним у соцмережах.

Так, колумбійський гурт і львівський хор "Західний вітер" виступили на площі Ринок у Львові. Після співу соліст Los Yankovers подякував українцям за теплий прийом і зазначив, що музиканти розповідають про Україну по всій Європі та навіть у себе вдома.

Відео з виконанням гімну УНР на День Незалежності менше ніж за 24 години ролик переглянули понад 159 тисяч разів. Тисячі людей його вподобали, а сотні написали коментарі, де висловили захоплення та вдячність музикантам.

"Які ви всі молодці";

"Дуже зворушливе, душевне, патріотичне виконання гімну УНР";

"Неперевершено. Доземний уклін, щира подяка";

"Надзвичайно";

"Дуже щиро, душевно".

Коментарі під відео виступу гурту Los Yankovers разом із львівським хором "Західний вітер" / Скриншоти з фейсбуку

Що відомо про Los Yankovers?