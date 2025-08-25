Видео с выступлением музыкантов быстро стало вирусным в соцсетях. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Los Yankovers.
Так, колумбийская группа и львовский хор "Западный ветер" выступили на площади Рынок во Львове. После пения солист Los Yankovers поблагодарил украинцев за теплый прием и отметил, что музыканты рассказывают об Украине по всей Европе и даже у себя дома.
Видео с исполнением гимна УНР на День Независимости меньше чем за 24 часа ролик посмотрели более 159 тысяч раз. Тысячи людей его облюбовали, а сотни написали комментарии, где выразили восхищение и благодарность музыкантам.
- "Какие вы все молодцы";
- "Очень трогательное, душевное, патриотическое исполнение гимна УНР";
- "Непревзойденно. Низкий поклон, искренняя благодарность";
- "Очень";
- "Очень искренне, душевно".
Комментарии под видео выступления группы Los Yankovers вместе с львовским хором "Западный ветер" / Скриншоты из фейсбука
Что известно о Los Yankovers?
- Группу около семи лет назад основал Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец – колумбиец с украинскими корнями. Его мама Наталья, украинка по происхождению, передала ему любовь к музыке еще с детства.
- Янко поет и играет на разных инструментах – от флейты и фортепиано до бандуры и гармошки.
- В составе Los Yankovers – сам Янко, колумбийцы Николас и Хуан и виолончелистка Исамар из Венесуэлы.
- Сначала музыканты выступали просто на улицах Боготы, а сейчас дают концерты в странах Европы и в Украине.
- Несмотря на то, что большинство участников не имеют украинских корней, их объединяет искренняя любовь к украинской музыке и культуре.