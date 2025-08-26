Дмитрий в новом интервью объяснил, как это произошло и рассказал об отношениях с женой сегодня. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
Музыкант поделился, что начал переписываться с другой женщиной, и это заметила жена. Хотя дело не дошло дальше переписок, для Ольги это стало тяжелым ударом.
Это жизненное испытание. С одной стороны ты успокаиваешь себя, что это жизнь, а с другой стороны ты спрашиваешь себя: "Зачем это надо было делать?" У меня не было прямо такой измены. Я стал на путь к этому, скажем так. Это не был роман,
– отметил исполнитель.
Он добавил, что причиной была рутина в отношениях, но после они с женой смогли все преодолеть, потому что "чувства оказались сильнее, чем эта боль".
Что известно об отношениях Дмитрия Тодорюка с женой?
- Знакомство будущих супругов состоялось, когда обоим было по 18. Они встретились на праздновании дня рождения однокурсницы певца. Тогда Ольга еще имела парня, но впоследствии разорвала те отношения.
- Предложение руки и сердца Дмитрий сделал прямо на улице – во время прогулки после вечеринки он остановился возле кафе и достал кольцо. В 25 лет пара официально поженилась.
Дмитрий Тодорюк с женой / Фото из инстаграма певца
- Сегодня супруги воспитывают двух дочерей: старшей 12 лет, а младшей осенью исполнится три. Известно, что Ольга работает в IT-сфере и параллельно пробует развивать собственный бизнес, связанный с вином.
- Сам Дмитрий признался, что дважды серьезно задумывался над разводом, в частности из-за финансовых трудностей, ведь ему казалось, что он не справляется со всеми проблемами, которые свалились на его плечи.