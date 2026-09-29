От Оболони до "Золотого мяча": как Андрей Шевченко стал легендой футбола и чем занимается сейчас

Его имя знают даже те, кто считает офсайд разновидностью штрафа. Андрей Шевченко прошел путь от дворового футбола на киевской Оболони до "Милана", победы в Лиге чемпионов и "Золотого мяча". А 29 сентября 2026 года одному из самых известных украинских футболистов исполняется 50 лет.

За это время он успел побывать футболистом, капитаном сборной, тренером, отцом четверых сыновей, послом Украины и футбольным функционером. О том, как складывались жизнь и карьера Андрея Шевченко, рассказывает 24 Канал.

Детство Шевченко: мяч был важнее уроков



Андрей Шевченко / Фото: открытые источники



Андрей Шевченко родился 29 сентября 1976 года в Киевской области. Официальный сайт "Динамо" называет местом рождения село Двирковщина Яготинского района, тогда как в биографии УАФ указан Яготин. Детство будущий футболист провел уже в Киеве – семья поселилась на Оболони, а Андрей учился в школе № 216.

Отец Николай был военным и видел для сына примерно такой же путь. Но Андрея гораздо больше интересовал мяч. Он играл за дворовые команды, а примерно в девять лет его заметил детский тренер киевского "Динамо" Александр Шпаков. Причем тренеру впоследствии пришлось лично убеждать отца Шевченко позволить мальчику продолжить заниматься футболом.

Сам Шевченко вспоминал, что в детстве мог играть после школы, вечером под одним фонарем, зимой – на снегу и даже на льду. А его главной мечтой было просто выйти в футболке киевского "Динамо". Скромно. О "Золотом мяче" тогда, видимо, решил пока не загадывать.

Его детство затронула и Чернобыльская катастрофа 1986 года. После аварии детей, среди которых был Шевченко, эвакуировали из Киева. Через несколько месяцев он вернулся и продолжил тренировки в академии "Динамо".

"Динамо", "Милан" и вот "Золотой мяч"



Андрей Шевченко / Фото киевского клуба



В основной состав "Динамо" Шевченко пробился в 1994 году. А настоящая европейская слава пришла в конце 90-х, когда команда Валерия Лобановского громко заявила о себе в Лиге чемпионов.

В 1999 году нападающий перешел в "Милан" – и адаптационный период, похоже, решил просто пропустить. Уже в дебютном сезоне он забил 24 гола в Серии А и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Всего за "россонери" украинец забил 175 голов в 322 матчах, выиграл чемпионат Италии, Кубок страны и Лигу чемпионов.



Андрей Шевченко / Фото: открытые источники

В финале Лиги чемпионов 2003 года именно Шевченко реализовал решающий пенальти против "Ювентуса". А уже в 2004 году он получил "Золотой мяч", опередив Деку, Роналдиньо и Тьерри Анри. Неплохо для парня, которого когда-то могли отправить в военное училище вместо футбольного поля.

В 2006 году Шевченко перешел в "Челси", впоследствии ненадолго вернулся в "Милан", а завершил клубную карьеру там, где все начиналось, – в киевском "Динамо"+.

Не менее важной была сборная Украины. Шевченко остается ее лучшим бомбардиром с 48 голами, а на чемпионате мира 2006 года был капитаном команды, которая сенсационно дошла до четвертьфинала.

Личная жизнь сейчас: более 20 лет вместе и четверо сыновей

В июле 2026 года Андрей Шевченко и Кристен Пазик отметили 22-ю годовщину свадьбы. По этому случаю футболист даже опубликовал редкое свежее фото с женой – пара вообще не слишком любит превращать личную жизнь в реалити-шоу.

Кристен сегодня уже не так активно работает в модельной индустрии. Она занимается семьей и бизнесом: вместе с сестрами развивает бренд мужской одежды IKKON. Также она продолжает поддерживать Украину и время от времени приезжает на родину мужа.

У Шевченко и Пазик четверо сыновей – Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль. Старшие дети уже взрослые, а тема футбола в семье никуда не исчезла. Сам Шевченко в 2026 году рассказывал, что его старшие сыновья бывали с ним в Украине даже во время полномасштабной войны и собственными глазами видели ракетные атаки. По его словам, он старается честно объяснять детям, что происходит в Украине.

Несмотря на публичный статус, Шевченко годами подчеркивал, что дома он прежде всего отец. Когда-то он шутил, что его главная семейная функция – "работать таксистом", возить детей в школу, на футбол и теннис. Поэтому "Золотой мяч" – это, конечно, хорошо, но даже он не спасает от графика детских секций.

Сейчас семья Шевченко ведет довольно закрытый образ жизни: совместные фото появляются нечасто, а подробности отношений супруги почти не комментирует. Однако за более чем два десятилетия брака Кристен остается рядом с Шевченко и во время футбольной карьеры, и после ее завершения, и сейчас, когда значительная часть его работы связана уже с УАФ и поддержкой Украины.

Тренерская карьера

В 2016–2021 годах он возглавлял сборную Украины. Самым громким результатом стал Евро-2020, где украинская команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал турнира.

После сборной был короткий этап в клубном футболе, однако с началом полномасштабного вторжения России Шевченко значительную часть внимания переключил на поддержку Украины. Он стал первым послом UNITED24.

Где сейчас Андрей Шевченко



Андрей Шевченко / Фото из инстаграма



С 25 января 2024 года он возглавляет Украинскую ассоциацию футбола. На выборах за его кандидатуру проголосовали 93 из 94 делегатов, при этом сам Шевченко в голосовании не участвовал.

На посту президента УАФ он занимается, в частности, развитием детско-юношеского и массового футбола. В апреле 2026 года Шевченко сообщил, что в возобновленном проекте "Школьный мяч" участвуют около 50 тысяч детей из трех тысяч школ, а еще более 12 тысяч юных футболистов играют в Национальной лиге будущего.

Он также представляет украинский футбол на международном уровне и участвует в социальных инициативах. В 2026 году Шевченко вместе со сборной навещал раненых украинских военных, работал с детскими проектами и представлял УАФ на Конгрессе ФИФА.

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