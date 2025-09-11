11 сентября стало известно о гибели актера Андрея Синишина, который работал в театрах имени Леся Курбаса и "И люди, и куклы". Военный пропал без вести еще в апреле 2025 года, а теперь подтвердили его смерть.

Уже объявили место и дату прощания с воином. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Львовского академического театра имени Леся Курбаса. Андрей Синишин погиб 16 апреля 2025 года вблизи села Юнаковка в Сумской области. Прощание с актером состоится 13 сентября. Церемония начнется в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове, далее состоится общегородская церемония на площади Рынок. Затем прощание продолжится в родном селе Андрея Розворяны, после чего состоится захоронение на местном кладбище.