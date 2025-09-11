11 вересня стало відомо про загибель актора Андрія Синишина, який працював у театрах імені Леся Курбаса та "І люди, і ляльки". Військовий зник безвісти ще у квітні 2025 року, а тепер підтвердили його смерть.

Вже оголосили місце та дату прощання з воїном. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Львівського академічного театру імені Леся Курбаса. Цікаво Ніно Катамадзе несподівано виступила у Львові, де зробила важливу заяву про Україну Андрій Синишин загинув 16 квітня 2025 року поблизу села Юнаківка в Сумській області. Прощання з актором відбудеться 13 вересня. Церемонія почнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові, далі відбудеться загальноміська церемонія на площі Ринок. Потім прощання продовжиться у рідному селі Андрія Розворяни, після чого в 14:00 відбудеться поховання на місцевому кладовищі. Що відомо про Андрія Синишина? Він навчався у Львівському національному університеті ім. І. Франка на факультеті культури і мистецтв.

З 2017 до 2019 року Андрій працював у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької, де брав участь у виставах "Назар Стодоля", "Сватання на Гончарівці", "Пітер Пен: Нова історія" та інших.

У 2018 році він також знявся у фільмі Олександра Безручка "13 автобус".

З 2021 року Андрій був актором театру імені Леся Курбаса та театру "І люди, і ляльки".

З початком повномасштабного вторгнення Росії він пішов захищати Україну. Спочатку Синишин служив у складі 103-ї бригади, де мав позивний "Стус", а пізніше – у 80-й Галицькій десантно-штурмовій бригаді, де змінив позивний на "Абсурд".