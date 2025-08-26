Известный саксофонист и музыкант Andrii Barmalii стал на защиту Украины. Он показал фотографию в военной форме и высказался о службе.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Andrii Barmalii.

Так, выяснилось, что музыкант проходит базовую общевойсковую подготовку. Он выставил фото в военной форме Вооруженных сил Украины. Андрей был одет в камуфляжный китель и фуражку с эмблемой трезубца.

Желаю здоровья,

– отметил под фото музыкант.

В комментариях под публикации Андрей поделился, что у него "все нормально", а собратья – замечательные.

Андрей Бармалий прокомментировал службу в армии / Скриншоты из инстаграма

Кто такой Andrii Barmalii?