Відомий саксофоніст і музикант Andrii Barmalii став на захист України. Він показав світлину у військовій формі та висловився про службу.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Andrii Barmalii.

Так, з'ясувалося, що музикант проходить базову загальновійськову підготовку. Він виставив фото у військовій формі Збройних сил України. Андрій був одягнений у камуфляжний кітель та кашкет з емблемою тризуба.

Бажаю здоров'я,

– зазначив під фото музикант.

У коментарях під публікації Андрій поділився, що в нього "все нормально", а побратими – чудові.

Андрій Бармалій прокоментував службу у війську / Скриншоти з інстаграму

Хто такий Andrii Barmalii?