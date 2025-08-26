26 серпня, 17:25
Відомий саксофоніст Andrii Barmalii долучився до ЗСУ і вперше показався у військовій формі
Основні тези
- Відомий саксофоніст Andrii Barmalii став на захист України. Зараз він проходить базову загальновійськову підготовку у Збройних силах України.
Відомий саксофоніст і музикант Andrii Barmalii став на захист України. Він показав світлину у військовій формі та висловився про службу.
Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Andrii Barmalii.
Так, з'ясувалося, що музикант проходить базову загальновійськову підготовку. Він виставив фото у військовій формі Збройних сил України. Андрій був одягнений у камуфляжний кітель та кашкет з емблемою тризуба.
Бажаю здоров'я,
– зазначив під фото музикант.
У коментарях під публікації Андрій поділився, що в нього "все нормально", а побратими – чудові.
Андрій Бармалій прокоментував службу у війську / Скриншоти з інстаграму
Хто такий Andrii Barmalii?
- Андрій Бармалій – український музикант, композитор і виконавець. Він співпрацював із проєктами "Стас Корольов 2", Ziferblat, "Діти інженерів", OTOY та Vidlik Projects.
- Згодом Андрій почав виступати самостійно. Його музика поєднує електроніку з елементами джазу, року, хіп-хопу та drum'n'bass.
- До музики він прийшов ще в дитинстві. У дев'ять років сам записався на гурток гри на сопілці, а вже через рік взяв до рук саксофон, що й стало визначним рішенням у його житті.
- Зауважимо, що справжнє ім'я музиканта – Андрій Мартиненко.