"Расхититель мобилизационного резерва": сеть взорвалась мемами после инцидента с Джоли и ТЦК
- Анджелина Джоли неожиданно прибыла в Украину и посетила Херсон, что вызвало волну мемов в сети.
- Особенно шутили об инциденте с мобилизацией одного из ее спутников.
Анджелина Джоли неожиданно прибыла в Украину и посетила Херсон. Сеть взорвалась мемами.
Особенно в сети обсуждали инцидент с мобилизацией одного из ее спутников. Об этом сообщает 24 Канал.
Какие мемы делали с Джоли?
Чаще всего в сети обсуждали и шутили об инциденте с мобилизацией одного из спутников Джоли.
Мемы об Анджелине Джоли и мобилизации
Анджелина Джоли первой воспользовалась правом на бесплатный проезд 3000 километров "Укрзализныцей",
– шутят в сети.
Пользователи в частности вспомнили мальчика, который игнорировал Анджелину Джоли во время ее предыдущего визита.
Старый мем с Джоли "переродился" с ее новым визитом / Фото из соцсетей
Резонансной также стала информация, что Джоли лично наведывалась в ТЦК.
В сети адаптировали фильмы с Джоли под ситуацию / Фото из соцсетей
Не забыли украинцы и о бывшем муже Джоли Брэде Питте / Фото из соцсетей
Другие мемы с Джоли в Украине
Что известно о визите Анджелины Джоли в Украину?
Анджелина Джоли посетила Херсон. Это уже второй визит актрисы в Украину с начала полномасштабного вторжения, первый был во Львов в 2022 году.
Появились фото Анджелины Джоли, которая играет с детьми.
Выяснилось, что Анджелина Джоли прибыла в Украину тайно, пересекая границу пешком без уведомления властей.