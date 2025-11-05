"Расхититель мобилизационного резерва": сеть взорвалась мемами после инцидента с Джоли и ТЦК

Анджелина Джоли неожиданно прибыла в Украину и посетила Херсон. Сеть взорвалась мемами.

Особенно в сети обсуждали инцидент с мобилизацией одного из ее спутников. Об этом сообщает 24 Канал.

Какие мемы делали с Джоли?

Чаще всего в сети обсуждали и шутили об инциденте с мобилизацией одного из спутников Джоли.

Мемы об Анджелине Джоли и мобилизации

Анджелина Джоли первой воспользовалась правом на бесплатный проезд 3000 километров "Укрзализныцей",

– шутят в сети.

Пользователи в частности вспомнили мальчика, который игнорировал Анджелину Джоли во время ее предыдущего визита.



Старый мем с Джоли "переродился" с ее новым визитом / Фото из соцсетей

Резонансной также стала информация, что Джоли лично наведывалась в ТЦК.



В сети адаптировали фильмы с Джоли под ситуацию / Фото из соцсетей



Не забыли украинцы и о бывшем муже Джоли Брэде Питте / Фото из соцсетей

Другие мемы с Джоли в Украине

Что известно о визите Анджелины Джоли в Украину?