5 листопада, 23:50
"Розкрадачка мобілізаційного резерву": мережа вибухнула мемами після інциденту з Джолі та ТЦК

Сергій Попович
Основні тези
  • Анджеліна Джолі неочікувано прибула в Україну та відвідала Херсон, що викликало хвилю мемів у мережі.
  • Особливо жартували про інцидент з мобілізацією одного з її супутників.

Анджеліна Джолі неочікувано прибула в Україну та відвідала Херсон. Мережа вибухнула мемами.

Особливо у мережі обговорювали інцидент з мобілізацією одного з її супутників. Про це повідомляє 24 Канал.

Які меми робили з Джолі?

Найчастіше у мережі обговорювали та жартували про інцидент з мобілізацією одного з супутників Джолі.

Меми про Анджеліну Джолі та мобілізацію

Анджеліна Джолі першою скористалася правом на безкошновний проїзд 3000 кілометрів "Укрзалізницею", 
– жартують у мережі.

Користувачі зокрема пригадали хлопчика, який ігнорував Анджеліну Джолі під час її попереднього візиту.


Старий мем з Джолі "переродився" з її новим візитом / Фото з соцмереж

Резонансною також стала інформація, що Джолі особисто навідувалася до ТЦК.


У мережі адаптували фільми з Джолі під ситуацію / Фото з соцмереж


Не забули українці і про колишнього чоловіка Джолі Бреда Пітта / Фото з соцмереж

Інші меми з Джолі в Україні

Що відомо про візит Анджеліни Джолі в Україну?

  • Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Це вже другий візит акторки в Україну з початку повномасштабного вторгнення, перший був у Львів у 2022 році.

  • З'явилися фото Анджеліни Джолі, яка грається з дітьми.

  • З'ясувалося, що Анджеліна Джолі прибула в Україну таємно, перетнувши кордон пішки без повідомлення влади.