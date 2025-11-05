"Розкрадачка мобілізаційного резерву": мережа вибухнула мемами після інциденту з Джолі та ТЦК

Анджеліна Джолі неочікувано прибула в Україну та відвідала Херсон. Мережа вибухнула мемами.

Особливо у мережі обговорювали інцидент з мобілізацією одного з її супутників. Про це повідомляє 24 Канал.

Які меми робили з Джолі?

Найчастіше у мережі обговорювали та жартували про інцидент з мобілізацією одного з супутників Джолі.

Меми про Анджеліну Джолі та мобілізацію

Анджеліна Джолі першою скористалася правом на безкошновний проїзд 3000 кілометрів "Укрзалізницею",

– жартують у мережі.

Користувачі зокрема пригадали хлопчика, який ігнорував Анджеліну Джолі під час її попереднього візиту.



Старий мем з Джолі "переродився" з її новим візитом / Фото з соцмереж

Резонансною також стала інформація, що Джолі особисто навідувалася до ТЦК.



У мережі адаптували фільми з Джолі під ситуацію / Фото з соцмереж



Не забули українці і про колишнього чоловіка Джолі Бреда Пітта / Фото з соцмереж

Інші меми з Джолі в Україні

Що відомо про візит Анджеліни Джолі в Україну?