Особливо у мережі обговорювали інцидент з мобілізацією одного з її супутників. Про це повідомляє 24 Канал.
Які меми робили з Джолі?
Найчастіше у мережі обговорювали та жартували про інцидент з мобілізацією одного з супутників Джолі.
Меми про Анджеліну Джолі та мобілізацію
Анджеліна Джолі першою скористалася правом на безкошновний проїзд 3000 кілометрів "Укрзалізницею",
– жартують у мережі.
Користувачі зокрема пригадали хлопчика, який ігнорував Анджеліну Джолі під час її попереднього візиту.
Старий мем з Джолі "переродився" з її новим візитом / Фото з соцмереж
Резонансною також стала інформація, що Джолі особисто навідувалася до ТЦК.
У мережі адаптували фільми з Джолі під ситуацію / Фото з соцмереж
Не забули українці і про колишнього чоловіка Джолі Бреда Пітта / Фото з соцмереж
Інші меми з Джолі в Україні
Що відомо про візит Анджеліни Джолі в Україну?
Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Це вже другий візит акторки в Україну з початку повномасштабного вторгнення, перший був у Львів у 2022 році.
З'явилися фото Анджеліни Джолі, яка грається з дітьми.
З'ясувалося, що Анджеліна Джолі прибула в Україну таємно, перетнувши кордон пішки без повідомлення влади.