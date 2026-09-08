Борщ, кофе и муай-тай: ТОП мест, где побывала Анджелина Джоли в Украине

За несколько дней голливудская звезда успела побывать в разных уголках нашей страны, чтобы воочию убедиться, как сейчас живут украинцы. И, конечно же, поддержать их.

На этот раз маршрут звезды оказался довольно насыщенным. 24 Канал собрал все известные подробности ее незапланированной поездки и выяснил, где побывала Джоли и что там делала.

Львов

Первые сообщения о приезде Анджелины Джоли появились 29 августа. Местные Telegram-каналы писали, что актрису вместе с охраной заметили по дороге во Львов.

Впрочем, именно львовский эпизод остается одним из наименее подтвержденных в нынешней поездке. Официальная программа пребывания Джоли в городе не обнародовалась.

Тернополь



Анджелина Джоли в Тернополе / Скриншот из видео заведения. Старый мельница



Джоли побывала в ресторане "Старый Млин", где попробовала традиционные украинские блюда, в том числе борщ.

Заведение опубликовало кадры с камер наблюдения и намекнуло на визит знаменитой гостьи словами о том, что иногда для того, чтобы влюбиться в Украину, достаточно одной ложки настоящего украинского борща.

Кременчуг



Анджелина Джоли в Украине / Фото из сети



30 августа актрису заметили уже в Кременчуге. По словам очевидцев, Джоли побывала в одном из местных торговых центров. Там она зашла в кафе и магазины косметики, а также выпила кофе. На ней были темные очки и коричневое пальто, а рядом находилась охрана. Фото и видео быстро разлетелись по сети. Правда, официального подтверждения от самой актрисы или ее команды нет.

Полтава



Анджелина Джоли в Полтаве / Скриншот из видео



1 сентября в маршрут Джоли добавилась Полтава. Актрису заметили во время завтрака в Premier Hotel Palazzo. Местная жительница Яна Никитченко рассказала, что сидела за соседним столиком и неожиданно узнала голливудскую звезду.

Фотографироваться с Джоли не разрешили, однако очевидица все же успела снять короткое видео.

По данным местных СМИ, Джоли также завтракала вместе с представителем международной благотворительной организации Legacy of War Foundation.

Харьков



Анджелина Джоли в Харькове / Фото Spadkoyemets



Самым важным пунктом маршрута стал Харьков. Актрису замечали в городе, в частности в районе Холодной Горы. Но впоследствии появились гораздо более интересные подробности: Джоли посетила харьковский боксерский клуб "Spadkoyemets".

Там ее сын Нокс тренировался с украинскими бойцами, занимающимися муай-тай. Сама Джоли также присоединилась к встрече в спортивном клубе.

Зачем Джоли приехала в Украину

Визит Джоли в этом году не анонсировали заранее. Всемирный конгресс украинцев подтвердил ее приезд и отметил, что актриса посещает украинские города, общается с людьми и воочию видит реальность страны, которая продолжает противостоять российской агрессии. Сама Джоли публично не комментировала поездку и не публиковала подробный маршрут.

Напомним, что это уже третий ее визит в Украину с начала полномасштабного вторжения. В 2022 году актриса приезжала во Львов, а в 2025 году посетила южные регионы Украины.

К слову, Анджелина Джоли – не единственная голливудская звезда, которая регулярно приезжает в Украину и поддерживает украинцев. Так недавно здесь побывал Шон Пенн – актер неоднократно публично выступал в поддержку Украины, встречался с украинцами и документировал реалии войны.