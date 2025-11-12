Кулеба, MELOVIN и другие: кто "засветился" в видео Пичик, которая работала на пророссийских каналах

Последние годы пользователи инстаграма и тиктока неоднократно могли видеть в рекомендациях видео блогера Ангелины Пичик. Она обычно интересуется у горожан "Сколько денег нужно для комфортной жизни в Киеве?".

Также блогерша записывает истории знакомства пар и проводит дни с известными людьми, показывая это в своих соцсетях. Кто из украинских знаменитостей в последние месяцы "засветился" в видео Ангелины Пичик – смотрите далее в материале 24 Канала.

Добавим, что в сети сейчас активно обсуждают блог Ангелины Пичик после того, как появилась подробности о ее прошлом. Оказывается, блогерша ранее работала на пророссийских пропагандистских каналах.

Кто из звезд снимался в видео Ангелины Пычик?

Одним из последних "героев" ее роликов стал бывший Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его невеста Светлана Павелецкая. Блогерша "подловила" пару вблизи ЦУМа в Киеве. Тогда они рассказали ей, как познакомились, как дипломат сделал предложение женщине и сколько денег им нужно для комфортной жизни в столице.

Также недавно блогерша сняла видео с участницей "Холостяка-14" Софией Шамией. Модель рассказала, что комфортная сумма для жизни в столице для нее – 3 тысячи долларов. Также она поделилась, что зарабатывает сейчас съемками для брендов и раскрыла подробности об участии в шоу "Холостяк".

Кроме того, 31 октября вышло видео с актером Артуром Логаем и его женой Евгенией. Сперва они рассказали о том, сколько денег им нужно для жизни в столице, а впоследствии Ангелина Пичик провела день с парой. В ролике супруги показали собственную квартиру, они позавтракали вместе с блогером, пообщались и даже познакомили аудиторию с сыном Львом. Также Евгения показала шоурум их с мужем бренда одежды "СПАДЩИНА", они побывали на производстве вещей и репетиции Артура в театре. Тогда на странице Ангелины в инстаграме вышло 3 части видео.

Также Пичик за последнее время брала комментарии у блогера и певицы Diana Gloster, артиста Виталия Островского, MELOVIN, Olya Shelby, актрисы Риммы Зюбиной и ведущей Елены Филоновой.

Ангелина Пичик снимала видео с украинскими звездами / Скриншоты с ее страницы в инстаграме

Что известно о скандале с Ангелиной Пичик?