Кулеба, MELOVIN та інші: хто "засвітився" у відео Пичик, яка працювала на проросійських каналах

Останні роки користувачі інстаграму та тіктоку неодноразово могли бачити в рекомендаціях відео блогерки Ангеліни Пичик. Вона зазвичай цікавиться в містян "Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві?".

Також блогерка записує історії знайомства пар і проводить дні з відомими людьми, показуючи це у своїх соцмережах. Хто з українських знаменитостей останніми місяцями "засвітився" в відео Ангеліни Пичик – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

До теми Я в а**ї, – Кажанна про скандал з блогеркою Пичик, яка поширювала ворожі наративи

Додамо, що в мережі зараз активно обговорюють блог Ангеліни Пичик після того, як з'явилася подробиці про її минуле. Виявляється, блогерка раніше працювала на проросійських пропагандистських каналах.

Хто з зірок знімався у відео Ангеліни Пичик?

Одним з останніх "героїв" її роликів став колишній Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його наречена Світлана Павелецька. Блогерка "підловила" пару поблизу ЦУМу в Києві. Тоді вони розповіли їй, як познайомились, як дипломат освідчився жінці та скільки грошей їм потрібно для комфортного життя у столиці.

Також нещодавно блогерка зняла відео з учасницею "Холостяка-14" Софією Шамією. Модель розповіла, що комфортна сума для життя в столиці для неї – 3 тисячі доларів. Також вона поділилася, що заробляє зараз зйомками для брендів і розкрила подробиці про участь в шоу "Холостяк".

Крім того, 31 жовтня вийшло відео з актором Артуром Логаєм та його дружиною Євгенією. Спершу вони розповіли про те, скільки грошей їм потрібно для життя в столиці, а згодом Ангеліна Пичик провела день з парою. У ролику подружжя показало власну квартиру, вони поснідали разом з блогеркою, поспілкувалися та навіть познайомили аудиторію з сином Левом. Також Євгенія показала шоурум їхнього з чоловіком бренду одягу "СПАДЩИНА", вони побували на виробництві речей та репетиції Артура в театрі. Тоді на сторінці Ангеліни в інстаграмі вийшло 3 частини відео.

Також Пичик за останній час брала коментарі у блогерки й співачки Diana Gloster, артиста Віталія Островського, MELOVIN, Olya Shelby, акторки Римми Зюбіної та ведучої Олени Філонової.

Ангеліна Пичик знімала відео з українськими зірками / Скриншоти з її сторінки в інстаграмі

Що відомо про скандал з Ангеліною Пичик?