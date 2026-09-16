СМИ раскрыли имя нового возлюбленного Аниты Луценко: что о нем известно
На днях известная тренерша Анита Луценко сильно заинтриговала пользователей сети, опубликовав совместные снимки с загадочным мужчиной в Киеве. Хотя звезда пока держит интригу и не комментирует статус их отношений, журналисты уже раскрыли личность ее спутника.
Им оказался влиятельный испанский бизнесмен Фермин Эгидо, как пишет издание OBOZ.UA.
Мужчина живет в Испании и является генеральным директором и основателем масштабного международного проекта OCEANMAN. Эта организация проводит соревнования по плаванию в открытой воде по всему миру.
Кроме того, предполагаемый избранник тренерши руководит еще несколькими спортивными и туристическими инициативами, в частности Oceanman Swim, XGravel World и Five Continents Travel.
Сама Анита не спешит официально представлять возлюбленного публике. Однако звезда подписана на его личную страницу и рабочий профиль в соцсетях.
Известно также, что Фермин имеет очень тесную и давнюю связь с нашей страной. С первых дней полномасштабной войны испанец занял четкую позицию и полностью осудил преступные действия России. В знак солидарности его проект прекратил деятельность на территории страны-агрессора. Бизнесмен не раз приезжал в Украину. Во время одного из своих визитов Эгидо даже побывал в студии ТСН, где рассказал о помощи украинским ветеранам в выходе на международные спортивные соревнования. Самое интересное, что за кулисами эфира его поддерживала именно Анита Луценко.
Вероятно, пара познакомилась в Испании, где тренер сейчас проживает вместе с дочерью.
До новых отношений Анита Луценко долгое время была вместе с Александром Лозовцовым. Их роман начался в 2013 году. Через три года, в 2016-м, у пары родилась дочь Мия. При этом официально пара так и не заключила брак. О разрыве этих отношений Луценко призналась в конце 2025 года. Тренер объясняла, что решение расстаться было ее, ведь со временем чувства к партнеру угасли. Несмотря на разрыв, Анита и Александр остались в хороших отношениях и продолжают вместе воспитывать дочь.