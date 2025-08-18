Не так давно Анна Алхим переехала жить в Дубай, но заявляла, что когда прекратятся обстрелы "со слезами на глазах" вернется домой, а Киев называла лучшим городом. Вчера же блогерша сделала скандальное заявление об Украине.

Алхим пообщалась с подписчиками в инстаграме, пишет Show 24. Люди, в частности, задавали ей вопросы о Родине.

К слову Нардеп объяснила, как Алхим, против которой открыли дело о госизмене, выехала из Украины

Анна Алхим заявила, что не скучает по Киеву. Подписчики напомнили блогерше, что ранее она говорила, что не собирается покидать Украину. Отвечая на вопрос, женщина отметилась очередным скандальным заявлением:

От Украины осталось только название,

– написала она.

Анна Алхим не скучает по Киеву / Скриншот из инстаграма блогерши

Анна Алхим об Украине / Скриншот из инстаграма блогерши

Люди также вспомнили слова Алхим, что нет ничего лучше Киева и Украины.

Лучше Украины ничего нет. Ну разве что Дубай,

– ответила блогерша.

Анна Алхим ответила на вопросы подписчиков / Скриншот из инстаграма блогерши

Елена Мандзюк отреагировала на слова Анны Алхим

На заявление Анны Алхим, что "от Украины осталось только название" отреагировала Елена Мандзюк. Она упрекнула Службу безопасности, что они не реагируют на жалобы на скандальную блоггершу.

Почему у нее не забрать хотя бы украинский паспорт? Почему не открыть дело и не провести расследование? Почему дать убежать человеку, который все эти годы сеял российский след и русифицировал огромное количество людей? Позор!,

– написала Мандзюк.

Елена Мандзюк об Анне Алхим / Скриншот с Threads

Блогершу поддержали и другие пользователи:

"Чтобы ваш ребенок в подростковом возрасте не попал под влияние этого существа Алхим, говорите с ребенком на украинском сегодня. Не выбирайте ему Россию".

"Как можно быть сознательно подписанным на Алхим и закрывать глаза на все то, что этот недочеловек несет в массы?"

В сети раскритиковали Анну Алхим / Скриншот с Threads

В сети раскритиковали Анну Алхим / Скриншот с Threads

Анна Алхим ответила на критику

Сегодня же Анна Алхим записала несколько сториз, где ответила людям, которые ее критикуют из-за выезда из Украины.

Конечно, мне бы хотелось жить в Украине, потому что я люблю Украину, я люблю Киев и считаю, что это лучший город на Земле. Но если мне сейчас спокойно жить в Дубае, в Монако, на другой планете, и я буду спокойна за себя, за своего ребенка, у меня будет хорошее настроение, я буду в ресурсе, то я буду делать все возможное и невозможное, чтобы мне было хорошо,

– сказала она.

Анна Алхим ответила на критику / осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика

Почему Анна Алхим уехала из Украины?

Напомним, 1 августа Анна Алхим сообщила, что переезжает жить в Дубай, и заявила, что пока не планирует возвращаться в Украину. Она приняла такое решение, когда в результате российского обстрела пострадал киевский жилой комплекс "Республика", где учится сын блогерши.

"После последнего прилета в "Республику", куда Вова (сын блогерши – Show 24) ходит в школу, я выдохнула, что мы были не в Киеве. Потому что каждый день как лотерея мне надоел. Не будет обстрелов – я со слезами на глазах вернусь домой, потому что с такими же слезами я лечу туда. Лучше Киева для меня города нет!", – объяснила Алхим.