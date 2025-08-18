Не так давно Анна Алхім переїхала жити в Дубай, але заявляла, що коли припиняться обстріли "зі сльозами на очах" повернеться додому, а Київ називала найкращим містом. Учора ж блогерка зробила скандальну заяву про Україну.

Алхім поспілкувалася з підписниками в інстаграмі, пише Show 24. Люди, зокрема, ставили їй питання про Батьківщину.

До слова Нардепка пояснила, як Алхім, проти якої відкрили справу про держзраду, виїхала з України

Анна Алхім заявила, що не сумує за Києвом. Підписники нагадали блогерці, що раніше вона говорила, що не збирається покидати Україну. Відповідаючи на питання, жінка відзначилась черговою скандальною заявою:

Від України залишилась тільки назва,

– написала вона.

Анна Алхім не сумує за Києвом / Скриншот з інстаграму блогерки

Анна Алхім про Україну / Скриншот з інстаграму блогерки

Люди також пригадали слова Алхім, що немає нічого кращого за Київ і Україну.

Краще за Україну нічого немає. Ну хіба що Дубай,

– відповіла блогерка.

Анна Алхім відповіла на питання підписників / Скриншот з інстаграму блогерки

Олена Мандзюк відреагувала на слова Анни Алхім

На заяву Анни Алхім, що "від України залишилась тільки назва" відреагувала Олена Мандзюк. Вона дорікнула Службі безпеки, що вони не реагують на скарги на скандальну блогерку.

Чому у неї не забрати хоча б український паспорт? Чому не відкрити справу та не провести розслідування? Чому дати втекти людині, яка всі ці роки сіяла російський слід та зросійщувала величезну кількість людей? Ганьба!,

– написала Мандзюк.

Олена Мандзюк про Анну Алхім / Скриншот з Threads

Блогерку підтримали й інші користувачі:

"Щоб ваша дитина у підлітковому віці не потрапила під вплив цієї істоти Алхім, говоріть з дитиною українською сьогодні. Не обирайте їй Росію".

"Як можна бути свідомо підписаним на Алхім і закривати очі на все те, що ця недолюдина несе в маси?"

У мережі розкритикували Анну Алхім / Скриншот з Threads

У мережі розкритикували Анну Алхім / Скриншот з Threads

Анна Алхім відповіла на критику

Сьогодні ж Анна Алхім записала кілька сториз, де відповіла людям, які її критикують через виїзд з України.

Звичайно, мені б хотілось жити в Україні, тому що я люблю Україну, я люблю Київ і вважаю, що це найкраще місто на Землі. Але якщо мені зараз спокійно жити в Дубаї, в Монако, на іншій планеті, і я буду спокійна за себе, за свою дитину, у мене буде гарний настрій, я буду в ресурсі, то я буду робити все можливе і неможливе, щоб мені було добре,

– сказала вона.

Анна Алхім відповіла на критику / обережно, у відео присутня нецензурна лексика

Чому Анна Алхім виїхала з України?

Нагадаємо, 1 серпня Анна Алхім повідомила, що переїжджає жити в Дубай, і заявила, що наразі не планує повертатися до України. Вона ухвалила таке рішення, коли внаслідок російського обстрілу постраждав київський житловий комплекс "Республіка", де навчається син блогерки.

"Після останнього прильоту в "Республіку", куди Вова (син блогерки – Show 24) ходить в школу, я видихнула, що ми були не в Києві. Тому що кожен день як лотерея мені набрид. Не буде обстрілів – я зі сльозами на очах повернусь додому, тому що з такими ж сльозами я лечу туди. Краще Києва для мене міста немає!", – пояснила Алхім.