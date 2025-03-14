Анна Кошмал во второй раз стала мамой и показала нежные фото из роддома

Украинская актриса Анна Кошмал сообщила о пополнении в семье. Она родила дочь и поделилась первыми снимками из роддома.

Анна Кошмал, известная по роли в сериале "Сваты", "Успеть до 30", стала мамой во второй раз. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Актриса сообщила, что родила дочь 11 марта. Анна Кошмал уже объявила ее имя – девочку зовут София.

Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограммчика наконец-то на руках! Мы безгранично счастливы! Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу – родители двух,

– поделилась Анна Кошмал.

Актриса поблагодарила врачей, которые беспокоились о ней во время родов, и любимого и всю семью за поддержку. Она показала фото с новорожденной дочерью, которые сделала в роддоме во время выписки. А также поделилась, как ее встречали дома.

Анна Кошмал стала мамой / Фото из инстаграма Анны Кошмал

С пополнением звезду поздравили звездные друзья и коллеги: Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Лилия Ребрик, Дарья Петрожицкая и многие другие.

"Поздравления, девочки! Растите счастливыми";

"Сердечные поздравления с рождением маленькой красавицы! Это счастье!";

"Поздравляю! Будьте здоровы и счастливы";

"Поздравляем Софию и ее родителей! Малой – здоровья и беззаботности, родителям – терпения".

Добавим, пополнение также произошло в семье Бориса Барского. Звезда "Маски-шоу" впервые рассказал о рождении внучки.

Личная жизнь Анны Кошмал

Актриса в основном скрывает личную жизнь. Она не рассекречивает информацию о браке и не показывает своего мужа на публику. У супругов есть 6-летний сын Михаил.

О беременности Анна объявила осенью прошлого года.