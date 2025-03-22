"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях призналась, находится ли в отношениях

"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях поделилась подробностями своей личной жизни. Модель призналась, находится ли в отношениях и хочет ли замуж.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Неплях. Модель ответила на вопросы подписчиков, некоторые, в частности, интересовался ее личной жизнью.

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Как оказалось, Анна Неплях уже два месяца находится в отношениях. Модель не рассказала о знакомстве с избранником подробно, а лишь в шутку отметила, что "наволонтерила" его.

Анна Неплях находится в отношениях / Скриншот из инстаграма

Анна Неплях о знакомстве с любимым / Скриншот из инстаграма

Впоследствии "Мисс Украина Вселенная 2021" поделилась, что ее нынешний избранник – военный.

Возлюбленный Анны Неплях – военный / Скриншот из инстаграма

Для справки! Анна Неплях участвовала в 10 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был пилот Максим Михайлюк. Однако модели не удалось построить отношения с мужчиной.

Анна Неплях ответила, хочет ли замуж

У Анны Неплях также поинтересовались, хочет ли она замуж. Модель отметила, что хочет создать полноценную счастливую семью, а не узаконивать отношения ради статуса "я замужем".

Мне важно быть счастливой с мужчиной и иметь перспективу совместного будущего. Выходить замуж ради статуса "я замужем" у меня нет нужды, я реализована и без мужчины рядом. Но я хочу семью и детей в полноценной счастливой семье,

– ответила Неплях.

Анна Неплях о замужестве / Скриншот из инстаграма

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