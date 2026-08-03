Анна Тринчер впервые показала реакцию мамы на роскошный подарок стоимостью более 2 миллионов гривен

Анна Тринчер необычно отпраздновала свой 25-й день рождения. Вместо того чтобы получать подарки, певица сама решила устроить сюрприз самому дорогому человеку – маме Жанне.

Об этом артистка рассказала в инстаграме, где показала трогательный момент вручения ключей от нового автомобиля.

Для мамы Тринчер выбрала Volkswagen Touareg 2026 года выпуска в бежевом цвете. По данным из открытых источников, стоимость такого кроссовера зависит от комплектации и может составлять от 65 до 91 тысяча долларов. По актуальному курсу около 44,85 грн за доллар это ориентировочно от 2,9 до 4,1 миллиона гривен.

Вручение подарка состоялось в одном из автосалонов Черновцов, где женщину встретили с большими букетами пионов.

В посте Анна призналась, что давно мечтала сделать для мамы такой подарок. По словам певицы, именно мама всегда рядом, поддерживала в самые сложные моменты и стала для нее примером.

Она всегда за меня, даже когда весь мир против. Мой ангел и мое вдохновение. Женщина, которой я безгранично горжусь и на которую мечтаю быть похожей. То, сколько раз она проявляла смелость в жизни и, несмотря на все обстоятельства, шла вперед с гордо поднятой головой, заставляет меня никогда не сдаваться. Именно поэтому мы выбрали для нее этот подарок,

– написала Тринчер.

Анна Тринчер подарила маме машину. Смотрите видео:

Кстати, недавно Анна Тринчер и сама получила водительские права. Певица рассказывала, что за рулем не любит торопиться и ездит довольно спокойно.