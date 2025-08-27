Недавно певица Анна Тринчер выступила в Тернополе. Правда, во время концерта произошла неприятная ситуация.

На артистку хотели напасть неизвестные. Она показала видео инцидента. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Тринчер.

Так, в ролике видно, как на сцену, где выступала Анна, выбежало несколько мужчин.

Это треш. На меня хотели напасть на концерте. Что вы делаете? Нельзя так! Вы напугали меня,

– отметила певица.

К счастью, охрана мгновенно среагировала, поэтому молодые люди не успели нанести вред артистке.

Заметим, что это уже не первый неприятный инцидент на концерте певицы. Летом прошлого года Тринчер рассказала, как ее обокрали. Тогда у Анны похитили кольцо и браслет Cartier стоимостью около 5 тысяч евро, которые она оставила в гримерке. К счастью, в конце концов украшения нашли.