Нещодавно співачка Анна Трінчер виступила у Тернополі. Щоправда, під час концерту сталася неприємна ситуація.

На артистку хотіли напасти невідомі. Вона показала відео інциденту. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Трінчер.

Так, у ролику видно, як на сцену, де виступала Анна, вибігло декілька чоловіків.

Це треш. На мене хотіли напасти на концерті. Ви чого? Не можна так! Ви налякали мене,

– зазначила співачка.

На щастя, охорона миттєво зреагувала, тож молодики не встигли завдати шкоди артистці.

Зауважимо, що це вже не перший неприємний інцидент на концерті співачки. Влітку минулого року Трінчер розповіла, як її обікрали. Тоді в Анни викрали каблучку і браслет Cartier вартістю близько 5 тисяч євро, які вона залишила в гримерці. На щастя, зрештою прикраси знайшли.