Його опублікували у фан-акаунті Ротару в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.

Ймовірно, шанувальник Софії Ротару попросив сфотографуватися зі співачкою. В описі зазначається, що світлина зроблена 22 серпня 2025 року, а в геолокації вказане місто Київ. Однак чи правда це – невідомо.

Ротару зображена у повсякденному вбранні й, схоже, без макіяжу. Вона доповнила свій образ чорними сонцезахисними окулярами та розпустила волосся. На фото співачка усміхається.

Софія Ротару з шанувальником / Фото з фан-акаунту співачки

Чи виходила Софія Ротару на зв'язок останнім часом?