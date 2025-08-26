Его опубликовали в фан-аккаунте Ротару в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.

Вероятно, поклонник Софии Ротару попросил сфотографироваться с певицей. В описании отмечается, что фотография сделана 22 августа 2025 года, а в геолокации указан город Киев. Однако правда ли это – неизвестно.

Ротару изображена в повседневном наряде и, похоже, без макияжа. Она дополнила свой образ черными солнцезащитными очками и распустила волосы. На фото певица улыбается.

София Ротару с поклонником / Фото с фан-аккаунта певицы

Выходила ли София Ротару на связь в последнее время?