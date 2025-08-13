На днях стало известно, где певица отметила свой день рождения – эту информацию рассекретила ее сестра. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Лидии Ротару.

Так, 7 августа Софии Ротару исполнилось 78 лет. Она праздновала в кругу родных в селе Маршинцы на Буковине. На фото, опубликованном Лидией, София позирует вместе с сестрой и букетами. Она была в белом платье в горошек, а Лидия – в черном наряде. Их образы дополнили солнцезащитные очки.

Стоит отметить, что в 2022 году сама певица называла Маршинцы своим "местом силы". Здесь она родилась, выросла, пошла в школу и начала петь.

После начала полномасштабного российского вторжения София Ротару поддержала Украину в соцсетях. Однако три года она не появлялась на публике. Недавно, впервые за это время, 78-летняя певица показала новые кадры фотосессии в столице.