Останній її допис зі світлиною датувався 2022 роком. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Ротару.

Цьогоріч співачка опублікувала свіжі кадри зі столиці, тим самим підтвердивши чутки про те, що вона залишається в Україні.

Ротару влаштувала фотосесію в Києві. Вона позувала в чорній сорочці зі світлою мереживною спідницею, а також у білій сукні. Фото зроблені на Андріївському узвозі та на скляному мосту з видом на Дніпро. Під знімками артистка написала: "Тече вода і минають літа" – рядок із її пісні "Тече вода".

Зауважимо, що напередодні наша редакція писала детальний матеріал про те, що Софія Ротару казала про війну в Україні.