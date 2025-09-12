АНТИТЕЛА объявила масштабный тур по Украине: "Почти 40 городов и три Дворца спорта"
- АНТИТЕЛА объявила большой тур по Украине, который охватит почти 40 городов и завершится тремя концертами в киевском Дворце спорта в марте 2026 года.
- Группа в 2026 году празднует свое 18-летие.
- Музыканты обещают поклонникам уникальные шоу с многоуровневой сценой, видеоинсталляциями и современными эффектами.
Популярная украинская рок-группа АНТИТЕЛА анонсировала большой тур по Украине после гастрольной паузы на Родине. Он называется "Дома".
Артисты уже раскрыли некоторые подробности их турне, пишет Show 24.
Так, известно, что АНТИТЕЛА планируют посетить почти 40 городов и городков Украины. Их тур начнется в январе 2026 года, а завершится весной.
Кульминацией "Вдома" станут три концерта в киевском Дворце спорта – 20, 21 и 22 марта 2026 года, которые участники группы обещают сделать незабываемыми.
Для справки! Именно в 2026 году АНТИТЕЛА празднуют 18-летие с момента создания коллектива.
Все творчество группы АНТИТЕЛА трудно вместить в один концерт. Поэтому мы делаем сразу три Дворца спорта, где каждый вечер будет особенным с музыкальным наполнением, сюрпризами и песнями, которые редко звучат в рамках обычной музыкальной программы,
– отметил Тарас Тополя.
Эти шоу будут иметь уникальную постановку: многоуровневая сцена, видеоинсталляции и современные световые и звуковые эффекты.
АНТИТЕЛА объявили большой тур по Украине: смотрите видео онлайн
Что известно об АНТИТЕЛА?
- Это украинская поп-рок группа из Киева, создана в 2007 году. Ее фронтмен – Тарас Тополя. В составе коллектива также играют Сергей Вусик, Михаил Чирко, Дмитрий Жолудь и Дмитрий Водовозов.
- Первый альбом группы называется "Будувуду".
- Среди самых известных композиций АНТИТЕЛ также есть песни "Дома", "Верила", TDME, "Лови момент" и многие другие.
- АНТИТЕЛА всегда были активными в общественной жизни страны. Во время Евромайдана они выступали на сцене, поддерживая украинцев своими песнями. С началом полномасштабной войны участники группы присоединились к войску. Потом по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного их перевели из Харьковской области в столицу.
- Вернувшись с фронта, группа гастролировала в Украине и за рубежом. Музыканты не только исполняли песни, но и рассказывали правду о войне и собирали средства для армии. В частности, им уже удалось передать на нужды ВСУ и ГУР более 135 миллионов гривен и необходимое оборудование.