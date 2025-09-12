АНТИТІЛА оголосила масштабний тур Україною: "Майже 40 міст і три Палаци спорту"
- АНТИТІЛА оголосила великий тур Україною, що охопить майже 40 міст і завершиться трьома концертами в київському Палаці спорту у березні 2026 року.
- Гурт у 2026 році святкує своє 18-річчя.
- Музиканти обіцяють шанувальникам унікальні шоу з багаторівневою сценою, відеоінсталяціями та сучасними ефектами.
Популярний український рок-гурт АНТИТІЛА анонсував великий тур Україною після гастрольної паузи на Батьківщині. Він називається "Вдома".
Артисти вже розкрили деякі подробиці їхнього турне, пише Show 24.
Цікаво Сердючка, Дан Балан, 2-метровий торт і не тільки: відомий блогер з розмахом відсвяткував весілля
Так, відомо, що АНТИТІЛА планують відвідати майже 40 міст і містечок України. Їхній тур розпочнеться в січні 2026 року, а завершиться навесні.
Кульмінацією "Вдома" стануть три концерти у київському Палаці спорту – 20, 21 та 22 березня 2026 року, які учасники гурту обіцяють зробити незабутніми.
Для довідки! Саме у 2026 році АНТИТІЛА святкують 18-річчя з моменту створення колективу.
Всю творчість гурту АНТИТІЛА важко вмістити в один концерт. Тому ми робимо одразу три Палаци спорту, де кожен вечір буде особливим з музичним наповненням, сюрпризами та піснями, які рідко звучать в рамках звичайної музичної програми,
– зазначив Тарас Тополя.
Ці шоу матимуть унікальну постановку: багаторівнева сцена, відеоінсталяції та сучасні світлові та звукові ефекти.
АНТИТІЛА оголосили великий тур Україною: дивіться відео онлайн
Що відомо про АНТИТІЛА?
- Це український поп-рок гурт із Києва, створений у 2007 році. Його фронтмен – Тарас Тополя. У складі колективу також грають Сергій Вусик, Михайло Чирко, Дмитро Жолудь та Дмитро Водовозов.
- Перший альбом гурту називається "Будувуду".
- Серед найвідоміших композицій АНТИТІЛ також є пісні "Вдома", "Вірила", TDME, "Лови момент" та багато інших.
- АНТИТІЛА завжди були активними у громадському житті країни. Під час Євромайдану вони виступали на сцені, підтримуючи українців своїми піснями. З початком повномасштабної війни учасники гурту приєдналися до війська. Згодом за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного їх перевели з Харківської області до столиці.
- Повернувшись із фронту, гурт гастролював в Україні та за кордоном. Музиканти не лише виконували пісні, а й розповідали правду про війну та збирали кошти для армії. Зокрема, їм вже вдалося передати на потреби ЗСУ та ГУР понад 135 мільйонів гривень і необхідне обладнання.