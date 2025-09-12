Артисти вже розкрили деякі подробиці їхнього турне, пише Show 24.

Так, відомо, що АНТИТІЛА планують відвідати майже 40 міст і містечок України. Їхній тур розпочнеться в січні 2026 року, а завершиться навесні.

Кульмінацією "Вдома" стануть три концерти у київському Палаці спорту – 20, 21 та 22 березня 2026 року, які учасники гурту обіцяють зробити незабутніми.

Для довідки! Саме у 2026 році АНТИТІЛА святкують 18-річчя з моменту створення колективу.

Всю творчість гурту АНТИТІЛА важко вмістити в один концерт. Тому ми робимо одразу три Палаци спорту, де кожен вечір буде особливим з музичним наповненням, сюрпризами та піснями, які рідко звучать в рамках звичайної музичної програми,

– зазначив Тарас Тополя.

Ці шоу матимуть унікальну постановку: багаторівнева сцена, відеоінсталяції та сучасні світлові та звукові ефекти.

АНТИТІЛА оголосили великий тур Україною: дивіться відео онлайн

Що відомо про АНТИТІЛА?