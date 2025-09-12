Артисты уже раскрыли некоторые подробности их турне, пишет Show 24.

Так, известно, что АНТИТЕЛА планируют посетить почти 40 городов и городков Украины. Их тур начнется в январе 2026 года, а завершится весной.

Кульминацией "Вдома" станут три концерта в киевском Дворце спорта – 20, 21 и 22 марта 2026 года, которые участники группы обещают сделать незабываемыми.

Для справки! Именно в 2026 году АНТИТЕЛА празднуют 18-летие с момента создания коллектива.

Все творчество группы АНТИТЕЛА трудно вместить в один концерт. Поэтому мы делаем сразу три Дворца спорта, где каждый вечер будет особенным с музыкальным наполнением, сюрпризами и песнями, которые редко звучат в рамках обычной музыкальной программы,

– отметил Тарас Тополя.

Эти шоу будут иметь уникальную постановку: многоуровневая сцена, видеоинсталляции и современные световые и звуковые эффекты.

АНТИТЕЛА объявили большой тур по Украине: смотрите видео онлайн

Что известно об АНТИТЕЛА?