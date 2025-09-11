Все, що наразі відомо про весілля Денчика Лисого – дивіться далі в матеріалі Show 24.

Весілля проходило у розкішному комплексі Edem Resort Medical & SPA неподалік Львова. Наречений вирішив здивувати гостей незвичним початком: спершу вони побачили "Денчика", який нібито прилетів на дроні, але той впав у озеро. Згодом виявилося, що це був жарт, і справжній Денис урочисто виїхав до церемонії на автомобілі BMW.



Денис Повєткін приїхав на весільну церемонію / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наречену ж до вівтаря традиційно провів батько.



Рита Борзікова на власному весіллі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Перший день весілля був організовний у вишуканому стилі. Кольорами вечора стали чорний і бордовий, локація була прикрашена великою кількістю квітів та зелені. Серед запрошених були популярні блогери, зокрема Юлія Верба та Стася Макєєва.

Весілля Дениса Повєткіна з Ритою Борзіковою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Подружжю подарували коштовні презенти – серед них дві машини, гідроцикл та інше. А сам Денис на весіллі подарував своїй дружині автомобіль, проте поки не показав його публіці.

Відомо, що на святі гостей розважали Вєрка Сердючка та Дан Балан.

Вєрка Сердючка та Дан Балан на весіллі Дениса Повєткіна з Ритою Борзіковою / Скриншоти з інстаграм-сторіс

А торт на святі був двометровий. Десерт складався з декількох ярусів, прикрашених білим кремом з вишеньками та візерунками.



Торт на весіллі Дениса Повєткіна / Скриншот з інстаграм-сторіс

Денис у своєму блозі в тіктоці підкреслив, що витрати на весілля не перевищили ті кошти, які він за час війни спрямовував на допомогу військовим і благодійність.

Крім того, під час свята вдалося зібрати кошти на потреби армії: продали лоти на 12 тисяч доларів, купили дві машини для ЗСУ на 25 тисяч, а навіть дрон, який упав у воду, відремонтують і передадуть захисникам.

Святкування тривало два дні. Другий день пройшов у національному стилі: молодята та гості вдягнули вишиванки, а сама подія теж відбулася біля Львова.



Другий день весілля Дениса Повєткіна з коханою / Фото з соцмережа

Інші деталі другої частини весілля поки що не розкривають. Наречений лише поділився, що на весіллі "повозки з кіньми викрали, в селі були бійки, переломи й підпали були".

Що відомо про Дениса Повєткіна?