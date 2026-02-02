У группы АНТИТЕЛА сгорело оборудование прямо перед концертом

Коллектив АНТИТЕЛА сейчас находится в большом туре "Вдома" по украинским городам. На днях они побывали в Белой Церкви – выступление там чуть не сорвалось из-за проблем со светом.

На странице в инстаграме АНТИТЕЛА рассказали, что за час до концерта им было непонятно, как выйти на сцену. После перехода с генератора на постоянную сеть большая часть оборудования сгорела.

К слову Кристина Соловий не будет выступать на концерте памяти Степана Гиги: певица назвала причину

Из-за скачка напряжения сгорели 12 из 14 профессиональных акустических систем, частично выгорели электросхемы. Также вышло из строя цифровое оборудование для синхронизации света и звука, часть сценического света, система ушного мониторинга. Электропредохранители тоже были уничтожены.

Несмотря на все трудности, выступление состоялось. Музыканты нашли путь выйти из сложной ситуации. Часть оборудования удалось перестроить и начать концерт.

Но впоследствии произошел еще один скачок напряжения. Во время песни "Фортеця Бахмут" в зале полностью исчез свет, а оборудование снова вышло из строя. Поэтому АНТИТЕЛА решили продолжить выступление в акустическом звучании.

Музыканты пели вместе с посетителями и освещали зал фонариками на мобильных телефонах. Это был один из тех концертов, которые ты запоминаешь навсегда. Без саундчека, без света, без привычного мощного звука – но с теплом, ощущением полной связи между зрителями в зале и АНТИТЕЛАМИ на сцене. Техника не выдерживает, а украинцы держатся,

– прокомментировал инцидент Тарас Тополя, пишет NV.

Момент, когда в зале выключился свет: видео

С кем из артистов произошел похожий случай?