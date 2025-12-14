Во время концерта была почти часовая пауза, ведь заглючила техника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "что ты знаешь о Бобуле?".
Макс Барских исполнил песни из нового альбома "Город дождей", а дальше все пошло не по плану. Зрители в зале ждали 25 минут в темноте, а потом Алан Бадоев извинился и заверил, что через 10 минут все уладят. Но в конце концов посетители ждали еще полчаса. Впоследствии артист таки вышел на сцену и начал шутить.
На самом деле мне нужно было поехать домой поставить стирку, потому что у меня пока свет есть. Простите, что немного времени заняло. Надеюсь, вы здесь не скучали? Было время нажраться или нет? Мне хотелось, чтобы вы просто пьяненькие были,
– сказал Барских и продолжил выступление.
Отмечается, что после почти часовой паузы Барских "хорошо держался": говорил с залом между песнями, шутил и несколько раз извинился.
Кто выступит во Дворце спорта в 2026 году?
Отметим, что некоторые украинские артисты уже объявили концерт во Дворце спорта на 2026 год.
7 ноября там выступит Alena Omargalieva, 14 ноября, – VOLKANOV, 20 ноября – Анна Тринчер. 4 апреля большое шоу во Дворце спорта презентует Jerry Heil.
Тина Кароль также намекала, что планирует собрать Дворец спорта.