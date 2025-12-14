Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечают День хорового искусства. В эту дату 24 Канал расскажет о выдающихся коллективах, о которых знают не только украинцы, но и весь мир. Они звучат на самых престижных сценах и являются носителями национальной идентичности.

Львовский муниципальный хор "Гомон"

Это профессиональный музыкальный коллектив, что в 1988 году основал Олег Цигилик. За более чем 30 лет хор выступил с десятками концертов в Украине и за рубежом. В 2023 году "Гомон" вошел в состав Львовского органного зала, а дирижером и художественным руководителем стал Вадим Яценко, ныне – Заслуженный артист Украины.

Летом этого года в тиктоке опубликовали видео с исполнением хора песни "Этот сон" Степана Гиги. Ролик собрал миллионы просмотров и подарил коллективу бешеную популярность. Интервью, десятки концертов, аншлаги на выступлениях. И все это неудивительно, ведь атмосфера концертов, интересная ретро-программа, коммуникация со зрителем делают "Гомон" уникальным хором.

Фольклорный ансамбль "Кралица"

Ансамбль в 1991 году основали в Киевском университете культуры и искусств, а его художественным руководителем является профессор Иван Синельников. Название "Кралица" происходит от имени богини растительности у древних славян, что символизирует образ весны. В коллективе пели Екатерина Павленко, Тимофей Музычук, участницы "ДахиБрахи".

Об ансамбле узнали больше в ноябре этого года, когда певица Алена Омаргалиева пригласила музыкантов на свой концерт. Начало ее новой песни "Не пьяна – влюблена" исполнил именно ансамбль в народном стиле. Сочетание современного стиля и этнических мотивов покорило слушателей, а песня стала вирусной еще до релиза.

Национальный хор имени Григория Веревки

Этот хор является символом украинской вокальной традиции. Его основали в 1943 году в Харькове, а организатором и первым руководителем был Григорий Веревка. Важный момент в истории коллектива – когда хор возглавил Анатолий Авдиевский, который ввел в народный хор женские академические голоса, что расширило его возможности.

Сейчас хор имени Григория Веревки насчитывает более 150 участников, а в его репертуаре – более 1000 произведений. Интересно также то, что именно здесь начинали свой путь известные украинские певицы: Нина Матвиенко, Алла Кудлай и другие.

Национальная заслуженная академическая капелла "Думка"

"Думка" – это сокращенное название от "Государственная украинская странствующая капелла". Коллектив сформировался еще в 1919 году во времена УНР. В последующие 10 лет капелла много гастролировала по стране и давала ежегодно более 100 концертов как с народными песнями, так и с мировой классикой. С тех пор "Думка" сформировала собственный стиль и хоровые традиции.

С 1984 года капеллу возглавляет Герой Украины, профессор Евгений Савчук. Сейчас в репертуаре капеллы – произведения разных жанров, эпох, стилей и стран. Коллектив выступает на ведущих концертных площадках в Украине и мире. Интересно, что в 2004 году "Думка" стала номинантом Грэмми за исполнение "Реквиема для Ларисы" Валентина Сильвестрова.

Львовская национальная академическая хоровая капелла "Дударик"

Капеллу в 1971 году основал Николай Кацал во Львове. Уже через 6 лет коллектив становился финалистом различных фестивалей и конкурсов. Сейчас в состав "Дударика" входит более 300 капелланов от 4-летних до 50-летних вокалистов.

В репертуаре капеллы – концерты Бортнянского, Березовского, колядки и щедривки в обработках украинских композиторов, а также классические произведения Моцарта, Бетховена и др. За более чем 40 лет гастролей капелла дала более 2500 концертов в престижных концертных залах Украины и мира.

