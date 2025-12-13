Также он объяснил, как будет работать этот механизм. Пишет 24 Канал со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".
Александр сообщил, что уже общался с представителями стриминговых платформ.
Они нам фактически сказали, что есть два варианта: вы или законом принимаете, что, например, по языковому признаку надо запрещать, тогда мы будем реагировать; или у вас есть санкции СНБО по конкретным артистам и вы обращаетесь, что вы хотите заблокировать по геолокации, чтобы они не выдавались в Украине, или удалить, если это имеет отношение к терроризму или такое другое,
– объяснил председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам музыкальной индустрии.
По его словам, UAME уже подготовила список из 120 исполнителей, которых предлагают ограничить в Украине.
Мы сделали открытую google-форму и обратились к музыкальным медиа с призывом помочь информационно. Туда добавили перечень исполнителей и подали в Службу безопасности Украины, а они или Минкульт подают на СНБО,
– отметил Александр.
Исполнители, которые публично выступали против войны России в Украине, имели возможность попасть в "белые списки".
Артист публично пишет в СБУ, что осуждает российскую агрессию, и дальше принимается решение, что мы его можем оставлять в медийном поле. Мы сделали такой жест несколько лет назад, потому что думали, что это будет их побуждать выходить с такой позицией, что нам было важно информационно, но никто не подался,
– рассказал Александр.
Для справки! Механизм запрета музыки по языковому признаку не подходит Украине из-за требований евроинтеграции.
Сейчас в Офисе президента и парламентском подкомитете идет работа над ускорением решения СНБО.
О том, какие именно стриминговые платформы согласились на блокировку российских исполнителей в Украине будет понятно к марту 2026 года.
В Украине запретили российскую музыку в общественных местах и в медиа
- 19 июня 2022 года Депутаты Верховной Рады приняли законопроект 7273-д.
- Он на период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны Российской Федерации на территории Украины запрещает воспроизводить музыку и видео российских исполнителей в радио, на телевидении, в учреждениях культуры, образования, общественного питания, гостиницах, кинотеатрах, общественном транспорте и других публичных местах.
- Также запрещен импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси.