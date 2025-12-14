Наталка Денисенко в эксклюзивном комментарии в интервью 24 каналу 24 Канала показала свое детское фото с рождественских праздников. Это снимок с праздничного утренника из детского сада.
К слову Покорила сердце Макса Чмерковского: как сейчас выглядит первая победительница "Холостяка"
Актриса вспомнила, что тогда играла роль снежинки. Она призналась, что атмосфера праздника всегда была для нее чем-то магическим.
Я помню ощущение ожидания чуда, когда все вокруг сияло, когда мы, маленькие, ждали подарков, пели, танцевали и искренне радовались каждой мелочи. Этот праздник запомнился тем, что подарил мне ту теплую, искреннюю эмоцию детской новогодней сказки, которую я так люблю и до сих пор чувствую каждый раз в период Рождества,
– поделилась Наталья Денисенко.
Наталья Денисенко в детстве / Фото пресс-службы
Добавим, сейчас Наталья Денисенко в центре обсуждений после интервью Маше Ефросининой. Актриса рассказала о причинах развода с Андреем Фединчиком, прокомментировала публичное осуждение и отреагировала на слухи о романе с Тарасом Цимбалюком.
Уникальная традиция семьи Денисенко
Актриса поделилась, что 25 декабря ее мама празднует день рождения. Поэтому этот день она всегда проводит с родными людьми.
"Для меня Рождество всегда двойной праздник – и религиозный, и очень личный, семейный. Я никогда не пропускаю возможности провести этот день вместе с самыми родными. Это время, когда я откладываю работу и полностью погружаюсь в тепло семьи: готовлю подарки заранее, создаю праздничное настроение и больше всего радуюсь, когда вижу счастливые глаза своего сына Андрюши. Для меня это – самая ценная традиция", – отметила Наталья Денисенко.
Как сейчас живет Наталка Денисенко?
- В начале 2025 года стало известно, что Наталья Денисенко подала на развод с Андреем Фединчиком. Сначала супруги никак не комментировали эту информацию. Только летом актриса подтвердила, что брак действительно распался.
- По словам Натальи, военная служба мужа, война и оскорбления со стороны Андрея привели к трещине в отношениях. К тому же он часто ревновал жену.
- Сейчас бывшей паре удалось наладить отношения ради воспитания их сына. Наталка Денисенко продолжает актерскую карьеру. Уже в марте 2026 года на экраны выйдет новая комедия с ее участием.